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Президент США Дональд Трамп превысил свои полномочия и совершил другие нарушения законодательства, говорится в докладе комитета по разведке палаты представителей, который собирал факты, могущие стать основанием для импичмента президента.

По словам авторов доклада - демократического большинства в комитете, - президент ставил свои личные интересы выше национальных интересов США. Именно поэтому, по их мнению, он добивался от Украины расследований в отношении своего главного потенциального конкурента на президентских выборах 2020 года.

В докладе также содержатся ссылки на биллинги телефонных звонков личного адвоката Трампа Руди Джулиани и других лиц, близких к президенту, демократы опубликовали и этот документ. Можно заметить, что все эти люди неоднократно звонили на загадочный телефонный номер -1. Кому этот номер принадлежит, пока неизвестно, глава комитета Адам Шифф говорит, что проверяется версия о том, что так обозначен личный номер Трампа.

Сам президент отрицает все обвинения и называет расследование своих действий охотой на ведьм. Доклад комитета еще до его публикации Трамп назвал чрезвычайно непатриотичным.

Сейчас доклад направлен в юридический комитет палаты представителей, который взвесит юридическую обоснованность процедуры импичмента и сделает соответствующую рекомендацию полному составу палаты представителей. Мало кто сомневается, что он рекомендует ей проголосовать за импичмент.

Если простое большинство конгрессменов последует этой рекомендации (у демократов голосов для этого достаточно), то затем в сенате начнется суд над президентом.

Профессора права расскажут, зачем нужен импичмент

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В среду юридический комитет палаты представителей примет эстафету у комитета по разведке и начнет свою серию открытых слушаний с показаний четырех профессоров юриспруденции.

Адвокаты Трампа отказались принимать участие в этом слушании. Они называют весь процесс необоснованным и предвзятым.

Лидеры НАТО продолжат споры

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эммануэль Макрон хочет реформ в альянсе НАТО

Лидеры стран НАТО проведут весь день в окрестностях Лондона в переговорах о будущем альянса.

Во вторник многие из них уже встречались друг с другом. Президент Дональд Трамп публично критиковал президента Франции за то, что тот сказал, что НАТО находится в глубокой коме. Трамп назвал эти слова оскорбительными.

Эммануэль Макрон, со своей стороны, сказал, что не отказывается от своих слов.

Чем закончится юбилейный саммит НАТО (альянсу исполняется 70 лет), неизвестно никому. США требуют, чтобы страны Европы повысили свои расходы на оборону. Франция хочет большей оборонной интеграции между странами Европы. Турция хотела бы, чтобы НАТО признало сирийские курдские ополчения террористами. Анкара также хочет улучшения отношений с Россией.

Грета Тунберг доплыла до Европы и получит премию

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Юная шведская климатическая активистка Грета Тунберг в среду получит шведскую премию "За правильный образ жизни".

Жюри международное и присуждает премии в таких областях, как защита окружающей среды, здоровье, права человека, образование.

Размер премии - около 340 тысяч долларов.

Помимо Тунберг премию также вручат Дави Копенава, лидеру бразильского индейского племени Яномами, китайскому адвокату Го Цзяньмэй, которая защищает права женщин, а также правозащитнице из Западной Сахары Аминату Хайдар.

Личность берлинского убийцы установлена?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хангошвили был убит в тихом районе Берлина

Интернет-издание Bellingcat утверждает, что установило настоящее имя подозреваемого в убийстве в Берлине чеченского беженца Зелимхана Хангошвили.

По утверждению Bellingcat, киллер, приехавший в Берлин под вымышленным именем Вадим Соколов, - на самом деле Вадим Николаевич Красиков, 1965 года рождения.

В 2013 году он был основным подозреваемым в деле об убийстве в Москве российского бизнесмена, которое было совершено практически так же, как убийство Хангошвили, - нападавший подъехал к нему на велосипеде, сделал выстрел в тело, а затем еще один в голову, после чего скрылся.

Тогда российским властям удалось установить личность убийцы, а именно Красикова, и он был объявлен в розыск, в том числе и международный, через Интерпол. Но к 2015 году Россия отозвала этот запрос.

Тем временем, все упоминания Красикова во всех официальных базах данных исчезли. Исчезло его уголовное дело, нет никаких признаков того, что у него есть водительские права, хотя согласно архивным материалам известно, что у него были и автомобиль, и права. Единственное свидетельство о его существовании содержится в базе данных паспортного отдела.

Информации о Вадиме Соколове в базах данных нет.

Это, в свою очередь, дает повод подозревать, что берлинское убийство было государственной операцией, пишет Bellingcat.

В Германии расследование ведут пока правоохранительные органы Берлина, но в немецкой прессе пишут, что расследование могут перевести на федеральный уровень. Подобное случается чрезвычайно редко, в основном в случаях, когда речь идет о терроризме или нападении, совершенном агентами другого государства.

Украина знала о заморозке американской помощи давно?

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Правительство Украины уже в июле узнало о том, что администрация президента Трампа замораживает военную помощь, требуя взамен внутриполитической услуги американскому президенту, но об этом знании украинские чиновники предпочитают вслух не говорить, пишет New York Times (необходима подписка), ссылаясь на бывшего замминистра иностранных дел Украины Елену (Лану) Зеркаль.

Вопрос о том, когда именно Киев узнал об этом решении Белого дома, важен для расследований в конгрессе по вопросу о возможном импичменте Трампа. Демократы в палате представителей пытаются найти доказательства, что таким образом президент США оказывал давление на президента Украины, чтобы тот помог предвыборной кампании Трампа.

Сам Трамп и его сторонники также делают акцент на датах. Как могла Украина считать, что на нее оказывается давление, если Киев даже не знал о решении заморозить военную помощь? В ноябре сам Трамп написал в "Твиттере", что Украина не знала, что не получила этих денег.

Президент Украины Владимир Зеленский, чье правительство зависит от помощи со стороны Вашингтона, сказал лишь, что узнал о решении администрации Трампа до своей встречи с вице-президентом США Майком Пенсом 1 сентября, но не уточнил, когда именно.

Но, согласно показаниям на слушаниях в конгрессе, украинские дипломаты знали об этом 25 июля - ровно в тот день, когда Трамп и Зеленский говорили по телефону.

Зеркаль также говорит, что знала об этом в июле. Это совпадает с показаниями Лоры Купер, замминистра обороны США, отвечающей за Россию, Украину и Евразию. По ее словам, украинские дипломаты были в курсе этого решения Белого дома не позже 25 июля и сразу начали задавать вопросы представителям администрации.

Именно 25 июля Трамп в разговоре с Зеленским попросил лидера Украины об "одолжении", связанном с расследованием деятельности сына Байдена.

Зеркаль говорит, что администрация Зеленского не хотела огласки информации о замораживании военной помощи.

Газета в этой связи отмечает затруднительное положение Зеленского. Если он выступит в защиту Трампа, то настроит против себя демократов в конгрессе, от которых зависит выделение новой помощи. Если же он скажет то, что демократы хотят услышать, то тем самым восстановит против себя самого Трампа.

Конец холодной войны в штормовую погоду

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30 лет назад на Мальте, на борту советского теплохода президенты Джордж Буш-старший и Михаил Горбачев подвели черту под холодной войной.

По окончании саммита не было подписано никаких документов, а все участники лишь говорили о необходимости сотрудничества и мира.

Но встреча считается исторической и главным моментом, ознаменовавшим конец холодной войны. Ее даже сравнивают с Ялтинской конференцией 1945 года.

Репортаж с "фабрики троллей"

Правообладатель иллюстрации Alexander Shalgin/TASS Image caption До "Патриота" Николай Столярчук руководил партией "Молодая Россия"

Наши корреспонденты Андрей Захаров и Елизавета Фохт первыми среди журналистов мировых изданий побывали в офисе медиагруппы "Патриот", попечительский совет которой возглавляет предприниматель Евгений Пригожин, известный как "повар Путина". Группа была создана лишь в октябре этого года и объединила целый ряд СМИ, которые считались подконтрольными Пригожину и назывались элементами его "фабрики троллей".

Редакции этих СМИ теперь размещаются в тщательно охраняемом офисном комплексе "Лахта Плаза" на северо-западе Санкт-Петербурга, наши корреспонденты заметили в офисе следы недавнего ремонта. Здесь с ними беседовал 35-летний руководитель медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук. Он заявил, что сам просил Евгения Пригожина возглавить попечительский совет.

Цитата: "Его положение очень похоже на положение СМИ нашей медиагруппы. Он сам не скрывает своих патриотических взглядов, очень часто жестко высказывается в поддержку политики Российской Федерации. Находится под санкциями и не боится этого, судится в Америке по обвинениям, которые ему предъявлены. Поэтому мы решили, он будет определенным символом нашей медиагруппы".

Наши журналисты досконально и жестко расспросили Столярчука о редакционной политике его изданий и об их практике обозначения многих российских СМИ как "антироссийских".

Как живется на закрытой железнодорожной станции?

Милда Романова из небольшого латвийского города Ауце проработала и прожила всю жизнь на железнодорожной станции. Сейчас ей 88 лет, она живет на втором этаже станционного здания, хотя саму станцию закрыли еще в 1995 году.

Media playback is unsupported on your device Женщина проработала и прожила всю жизнь на железнодорожной станции

Дайджест готовили Павел Феденко и Борис Максимов