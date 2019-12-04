ВШЭ лишила журнал DOXA статуса студенческой организации. Почему это важно

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Высшая школа экономики (ВШЭ) лишила статуса студенческой организации журнал DOXA, который в последнее время освещал "московское дело" и устраивал акции в поддержку арестованных по различным обвинениям студентов.

"Центр поддержки студенческих инициатив НИУ ВШЭ 3 декабря 2019 года на основании рекомендации Совета Фонда поддержки студенческих инициатив лишил статуса студенческой организации журнал DOXA", - сообщили во ВШЭ.

В руководстве вуза заявили, что журнал стал меньше писать о студенческой жизни, науке и исследованиях, "а на передний вышли правозащитная, общественно-политическая деятельность и привлечение к себе внимания неоднозначными акциями и скандальными текстами".

За что DOXA лишили статуса?

Как сообщил врио старшего директора по информационной политике и советник ректора ВШЭ Олег Солодухин, DOXA нарушила правила поддержки студенческих организаций, которые запрещают вести деятельность, наносящую вред деловой репутации университета.

Репутационный ущерб, по словам Солодухина, ВШЭ понесла из-за опубликованной в DOXA статьи о ректоре РГСУ Натальи Починок, которая баллотировалась в депутаты Мосгодумы и проиграла, хотя считалась кандидатом власти.

"Если критика ВШЭ на страницах DOXA, порой необоснованная, была еще объяснима и допустима для студенческой организации Вышки, то переход на личности и деятельность других образовательных организаций для сообщества, аффилированного с нашим университетом, является неприемлемым", - заявил советник ректора.

Он посоветовал журналу зарегистрироваться в качестве общественной организации или СМИ и "нести ответственность в рамках соответствующего законодательства, а не прятаться за спиной университета".

По данным редакции DOXA, процедура голосования о запрете деятельности журнала в Вышке была инициирована по обращению Починок. При этом правовое управление ВШЭ передало журналу отчет, в котором говорится о нарушении деловой репутации вуза "многими публикациями". Кроме того, юристы вуза нашли в материалах журнала "наличие признаков политического активизма", пишет редакция.

По данным "МБХ медиа", за исключение DOXA из числа студенческих организаций голосовала и проректор ВШЭ Валерия Касамара. Она, как и Починок, безуспешно участвовала в выборах в Мосгордуму.

Что означает лишение статуса

Лишение статуса студенческой организации означает, что журнал не сможет продолжать деятельность в стенах ВШЭ, у него больше не будет ресурсной поддержки.

"Мы не можем бронировать аудитории, мы не может претендовать на финансирование, мы не можем пользоваться техникой, которую нам предоставляли и которую мы на конкурсной основе получили, и много таких вещей", - сказал "МБХ медиа" редактор журнала Армен Арамян.

В редакции DOXA также заявили, что отзыв статуса студенческой организации лишает студентов и преподавателей ВШЭ канала обратной связи и представительства в публичном поле.

С тем, что деятельность журнала вредит репутации ВШЭ, в редакции не согласны: "Даже напротив - мы показываем, что это один из немногих российских университетов, который не боится открытой и публичной дискуссии".

Что это за журнал

DOXA - независимый студенческий журнал, основанный в 2017 году. У журнала есть собственный сайт, где выходят статьи о проблемах университетской среды, и телеграм-канал с почти 6 тыс. подписчиков.

"Понятие "doxa" переводится с греческого как "мнение", и это название воплощает нашу миссию", - говорится в описании на сайте журнала.

Известность журнал приобрел после освещения протестных акций, начавшихся в Москве из-за недопуска оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.

Издание также устраивало акции в поддержку арестованных по различным обвинениям студентов. Так, зимой 2019 года его редакторы организовали сбор средств на оплату услуг адвоката для аспиранта МГУ Азата Мифтахова.

Летом журнал запустил специальный ресурс для сбора средств и оказания помощи задержанным на митингах DOXA-OVD.