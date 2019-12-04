Прокурор попросил дать четыре года колонии студенту ВШЭ Егору Жукову

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Прокуратура попросила суд приговорить студента ВШЭ Егора Жукова к четырем годам колонии по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. В качестве дополнительного наказания прокуратура попросила на два года запретить ему заниматься администрированием сайтов.

Прокурор заявил, что вина Жукова подтверждается прежде всего словами самого студента. Жуков подтвердил, что является автором роликов, в которых нашли экстремизм, а значит фактически признался в преступлении, считает сторона обвинения.

Адвокат Мурад Мусаев заявил, что процесс не был состязательным, а значит не был справедливым. "Это дело одного доказательства и одного эксперта", - сказал он.

Студента-политолога Жукова сначала обвиняли в организации массовых беспорядков за то, что он якобы "дирижировал" толпой на митинге 27 июля. Однако позже это обвинение сняли и предъявили другое - в призывах к экстремистской деятельности, которые он якобы осуществлял через свой YouTube-канал "Блог Жукова".

Следователи нашли признаки экстремизма в четырех его роликах двухгодичной давности, в которых Жуков заявляет, что "нужно браться за любые формы протеста" и "жестко бороться с системой".

Обвинение строится на лингвистической экспертизе, подготовленной в ФСБ. В ней говорится, что Жуков испытывал чувство ненависти к системе власти в России и конституционному строю.

Жуков в своих роликах призывал к "любым формам протеста", а значит - к таким незаконным действиям, как подделка документов и денег, отказ от уплаты налогов и самосожжение, заключил эксперт.

Жуков, его защитники и эксперты-лингвисты раскритиковали экспертизу ФСБ. Сам студент заявил, что автор экспертизы совсем не учитывает контекст в его видеороликах, в которых он рассказывает только об одном - о неэффективности насильственных методов протеста и эффективности ненасильственных.

Адвокат Мурад Мусаев назвал автора экспертизы предвзятым, а другой защитник, Илья Новиков, раскритиковал метод, которым пользовался эксперт Александр Коршиков.

Во время допроса сам Коршиков заявил, что просто брал текст речей Жукова и уголовный кодекс и сравнивал "похоже или не похоже". Защита Жукова просила суд назначить новую экспертизу, но получила отказ.

В целом суд не позволил адвокатам допросить ни одного свидетеля или эксперта защиты и отклонил почти все ходатайства защиты.

Адвокаты хотели, чтобы свои комментарии к экспертизе дали четыре эксперта-лингвиста, трое кандидатов наук и один доктор. Однако суд не позволил им этого сделать, потому что прокуратура сочла, что у экспертов не хватает квалификации.