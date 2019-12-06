Владимир Емельянов, схвативший росгвардейца за бронежилет, получил 2 года условно

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Мещанский суд Москвы приговорил фигуранта "московского дела" Владимира Емельянова к двум годам условно по обвинению в применении насилия к росгвардейцу. Обвинение просило дать ему четыре года колонии.

По версии следствия, во время акции протеста 27 июля он реализовал свой "внезапно возникший преступный умысел" и схватил за бронежилет бойца Росгвардии Максима Косова, причинив ему боль. Эти действия обвинение сочло применением насилия против представителя власти. Емельянов не признал вину.

Судья Татьяна Шанина, зачитывая приговор, сказала, что Емельянов действовал умышленно и осозновал свои действия. Жесты Емельянова сковывали движения росгвардейца Косова и причиняли ему физическую боль. Чьи именно это были действия Косов сказать не мог, но при просмотре видеозаписи узнал Емельянова, продолжила судья.

Никаких значительных нарушений в результатах следствия суд не обнаружил. При этом показания свидетелей защиты суд счел субъективными.

В то же время суд учел семейные обстоятельства Емельянова и положительные характеристики, а также мотивы его действий.

Обвинение просило для Емельянова в качестве наказания срок в четыре года в колонии общего режима. Защита 27-летнего мужчины пыталась убедить суд прекратить дело или же назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Среди прочего адвокаты Емельянова указывали, что их подопечный сирота, он живет с 72-летней бабушкой и 91-летней прабабушкой, которым требуется его помощь.

События, которые легли в основу обвинения против Емельянова, произошли на Рождественке, когда несколько силовиков задерживали активиста Бориса Канторовича.

Судя по видеозаписям, правоохранители били мужчину дубинками и тащили его по асфальту в сторону автозака вместе с его подругой Ингой Кудрачевой.

"Мне казалось, что моего молодого человека могут просто убить. Его так били, он так кричал, что я начала звать на помощь. Мне было страшно и за себя и за молодого человека, мне просто хотелось, чтобы это все закончилось" - рассказывала Кудрачева на судебном заседании по делу Емельянова.

По ее словам, впоследствии Канторовича положили в Боткинскую больницу с ушибом легкого, кровоподтеками и ссадинами. Следственный комитет не стал проверять его заявления об избиении силовиками. Наоборот - этот эпизод стал поводом для уголовного преследования сразу нескольких человек, попытавшихся остановить сотрудников правопорядка, которые волокли Канторовича.

Image caption Бабушка Емельянова приехала на суд к внуку

Среди фигурантов "московского дела" оказался и Емельянов: на продемонстрированных в суде кадрах видно, как он со спины на несколько секунд хватает одного из сотрудников Росгвардии за верхний край бронежилета и тянет на себя.

Потерпевшим по делу Емельянова проходит росгвардеец Максим Косов. В суде он сказал, что не хочет для Емельянова строгого наказания и не имеет к нему претензий. По словам Косова, он не запомнил обвиняемого на акции и узнал о том, что его дергали за жилет, лишь когда ему показали видеозапись.

По словам Емельянова, у него не было намерений причинять какой-либо вред силовику, он хотел лишь оттащить бойца от избитого участника акции. "Ваша честь, прошу вас объективно оценить мои действия: любая просьба о помощи, особенно просьба девушки, вызвала во мне машинальную реакцию. Как говорится, благими намерениями выстлана дорога в ад", - просил Емельянов судью Татьяну Шанину в своем последнем слове 4 декабря.