Фигуранта "московского дела" Новикова оштрафовали и освободили в зале суда

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Признавшему вину участнику протестной акции в Москве 27 июля Павлу Новикову назначили в качестве наказания штраф в размере 120 тысяч рублей, передает корреспондент Би-би-си. Он ударил полицейского-кинолога пластиковой бутылкой, наполненной водой.

Тверской суд Москвы в пятницу, 6 декабря, вынес обвинительный приговор еще одному фигуранту "московского дела" - 32-летнему Павлу Новикову, но учел смягчающие обстоятельства и приговорил его к штрафу.

"Назначить наказание в виде штрафа и освободить в зале суда", - огласила приговор судья. Сумму штрафа судья определила в размере 150 тысяч рублей, но смягчила до 120 тысяч из-за предварительного заключения в СИЗО.

Эпизод, который вменяли Новикову, произошел в Столешниковом переулке: по версии следствия, мужчина дважды ударил наполненной пластиковой бутылкой полицейского-кинолога, который в этот момент задерживал митингующего - по руке и по голове в шлеме, от чего тот "испытал физическую боль". На суде сам Новиков объяснил, что на митинге увидел группу студентов (в том числе девушек), которые встали в сцепку и пытались противостоять большой толпе ОМОНа, и "в порыве аффекта" попробовал их защитить.

При этом вину подсудимый признал и извинился перед полицейским: "Если бы я мог вернуть время назад, я бы ни за что так не поступил. Раскаиваюсь полностью".

Зубного техника по профессии, Новикова задержали спустя три месяца после митинга - 29 октября, в квартире, где он живет с родителями-пенсионерами. Уже вечером следующего дня, 30 октября, следователь сообщил его адвокату о завершении расследования, которое продлилось меньше двух дней.

По словам Новикова, после задержания он не хотел давать показания, но подписал прокол допроса с признанием вины, не понимая смысл своих действий. В своем последнем слове 4 декабря Новиков пожаловался на то, что на допросе ему не предоставляли адвоката, на условия содержания в СИЗО, на нарушение сна из-за стресса. "То, что я увидел в СИЗО - этого наказания мне с лихвой хватило, за глаза", - сказал он.

Максимальное наказание по части 1 статьи 318 - 5 лет колонии.