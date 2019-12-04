Странный выбор: террористы ИГ открыли каналы в мессенджере "ТамТам" от Mail.Ru

Группа исследователей терроризма сообщила о миграции запрещенной в России группировки "Исламское государство" (ИГ) в мессенджер "ТамТам", который принадлежит Mail.Ru. В настоящий момент большая часть каналов ИГ удалена.

Исследователь Питер Ван Остайнен из Левенского католического университета заметил, что ответственность за теракт в Лондоне 29 ноября 2019 года, когда неизвестный напал с ножом на группу выпускников Кембриджа, ИГ взяло на себя именно в "ТамТаме". Две минуты спустя террористы скопировали сообщение о теракте на более привычную для них платформу - "Телеграм". Выводы Ван Остайнена подтвердили и другие исследователи.

"Некоторое количество каналов ИГ в "ТамТаме" были отключены ночью [на 2 декабря]. Неясно, почему и кем. У них большое количество подписчиков", - написал исследователь под псевдонимом switched в "Твиттере".

Этот выбор удивил экспертов: мессенджер "ТамТам" не входит в десятку популярных, интерес к нему, по данным поисков, - минимальный.

"Телеграм" же, по данным Mediascope, на которые ссылалось РБК, входит в тройку самых популярных мессенджеров России с ежемесячной аудиторией 9,3 млн пользователей. Мировая аудитория "Телеграма", по данным самой компании, - 200 миллионов.

В интервью Insider Ван Остайен предположил, что ИГ уже давно готовила этот переезд, опасаясь блокировки "Телеграма". Операция против каналов в этом мессенджере началась всего за несколько дней до лондонского теракта. В "ТамТаме" они завели несколько сотен каналов, однако большинство из них уже удалены.

Последняя волна блокировок аккаунтов ИГ в крупных соцсетях была организована Европолом в конце ноября 2019 года.

Перед этим пропагандисты ИГ экспериментировали с другими платформами - китайском видеосервисом TikTok, швейцарским мессенджером Threema, а также соцсетью Google Plus, рассказал изданию Wired исследователь Университета Куинс в Кингстоне Амарнат Амарасингам.

Первоначально "ТамТам" разработали на базе запущенного в июле 2016 года мессенджера "ОК сообщения" российской социальной сети "Одноклассники". Активная реклама мессенджера от Mail.Ru совпала с первой попыткой блокировки "Телеграма" на территории России в 2017 году.

По российским законам, любой интернет-сервис, работающий на территории страны, должен делиться перепиской пользователей со спецслужбами, а также предоставлять им ключи шифрования сообщений.

Реакция в России

Пресс-служба "ТамТама" рассказала TJ, что блокирует каналы с любыми проявлениями пропаганды терроризма. Для этого компания использует специальные алгоритмы и обрабатывает жалобы пользователей. "Мессенджер не получил официальных запросов о появлении этой информации от государственных органов и упомянутых в СМИ экспертов, но с помощью автоматических алгоритмов "ТамТам" и оперативной работы с жалобами пользователей эта активность быстро снизилась", - добавили в пресс-службе.

Комментируя эту ситуацию, в Кремле посоветовали обратиться за комментариями к провайдеру "ТамТама". "Это российский мессенджер, который, как считается, контролируется российскими спецслужбами. Можно ли предположить, что теракт в Лондоне 29 ноября российские спецслужбы пропустили?" - спросили журналисты Пескова.

"Почему вы считаете, что "ТамТам" контролируется российскими спецслужбами?" - задал встречный вопрос Песков.

"Говорите лучше как англичане: highly likely", - предложил он.