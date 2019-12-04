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Официальный Пекин обвинил американских конгрессменов в грубом вмешательстве во внутренние дела Китая и в извращении политики КНР в провинции Синьцзян, где действуют лагеря "перевоспитания" уйгуров, казахов и других народностей преимущественно мусульманского вероисповедания.

Палата представителей конгресса США подавляющим большинством голосов поддержала во вторник законопроект, в котором осуждается обращение с мусульманами и этническими меньшинствами в Китае и предлагается вести санкции против Китая и персонально - против официальных лиц КНР.

За лишение свободы без суда, пытки и преследования уйгуров американские законодатели предлагают, в частности, применить акт Магнитского о нарушителях прав человека к главе партийного комитета Китайской коммунистической партии в Синьцзяне Чэню Цюаньго.

Его США считают архитектором системы лагерей, в которой уже более миллиона заключенных.

Билль еще должен быть утвержден сенатом и подписан президентом Трампом.

Media playback is unsupported on your device "Это образовательный центр": лагеря Китая для уйгуров и казахов

По словам корреспондента Би-би-си в Китае Джона Судворта, если законопроект будет утвержден, он станет самой значительной на сегодняшний день попыткой заставить Китай закрыть систему лагерей в Синьцзяне.

Под угрозой могут оказаться и торговые переговоры о снижении американских таможенных тарифов на китайский импорт и закупках Пекином сельхозпродукции США.

МИД Китая опубликовал гневное заявление, подчеркнув, что в законопроекте намеренно искажены цели китайских властей в Синьцзяне - на самом деле в провинции идет борьба с радикальными элементами, террористами и сепаратистами.

Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency Image caption Активисты призвали Белый дом оказать давление на Пекин

"Благодаря действиям правительства в Синьзяне за последние три года не произошло ни единого теракта", - подчеркнул МИД, добавив, что международное сообщество высоко оценивает то, что делает Китай.

Несколько дней назад Пекин так же с резким неприятием отреагировал на американский законопроект в поддержку демонстрантов Гонконга: против американских правозащитных организаций были немедленно введены санкции, а кораблям ВМФ США был запрещен заход в порт Гонконга.

Что происходит с уйгурами в Китае?

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Нарушения прав мусульман в Синьцзяне изложены в американском законопроекте подробно, среди них:

всеобъемлющая слежка с помощью видео- и электронных средств

сбор ДНК детей

незаконное использование программ распознавания лица и голоса для сбора информации о том, как часто молятся и куда ходят жители провинции.

Но основное обвинение в адрес властей коммунистического Китая связано с лагерной системой, построенной в провинции за последние годы. Сотни тысяч граждан исчезают бесследно - как предполагается, их заключают в лагеря "для перевоспитания" без уведомления их супругов, детей или родителей.

Власти называют это центрами образования для противодействия религиозному экстремизму, однако правозащитные организации и родственники людей, попавших туда, утверждают, что зачастую причиной лишения свободы является просто молитва или чтение Корана.

Так же заключенными лагерей становятся те, кто имеет родственников за границей.

Конгресс США призвал Китай немедленно закрыть все подобные учреждения.

Би-би-си сообщала о свидетельствах насильственного разлучения детей уйгуров с семьями. Один из учителей, Адриан Ценц, рассказывал Би-би-си, что помещение детей в интернаты нацелено на то, чтобы оторвать их от родного языка, культурных и религиозных корней; это сравнимо с культурным геноцидом.

После выхода в эфир репортажей Би-би-си о китайских уйгурах посол КНР в Лондоне отверг выдвинутые в них обвинения и назвал репортаж ложью.

Эксперименты генетиков

ДНК жителей Синьцзяна - собранные, естественно, без их согласия - используются в разработках технологии выборочной слежки, написала во вторник газета New York Times.

При обязательной диспансеризации десятки и сотни тысяч собранных образцов крови направляются для научных исследований, связанных с фенотипированием, сообщает NYT. Это исследование генома, при котором на основе анализа ДНК можно научиться воссоздать внешность человека.

При этом, как утверждает газета, китайские ученые ведут такие разработки на европейские гранты: германское Общество Макса Планка, например, выделяло ежегодное финансирование в 22 тыс. долларов биологу , работавшему с китайской полицией. Этот профессор затем в соавторстве с коллегой из пекинского Института геномики (и по совместительству профессором в нидерландском университете Эразмуса) опубликовал в журнале китайской Академии наук работу "О распознавании уйгурских лиц".

New York Times также пишет о том, что заказы китайского НИИ судебной научной экспертизы выполняют как минимум две медицинские фирмы из США.