"Наваждение войны". Жены лидеров Армении и Азербайджана высказались о Карабахе

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Супруги лидеров Азербайджана и Армении заочно обсудили Карабахский конфликт на фоне активизировавшихся дипломатических инициатив вокруг одного из самых застарелых конфликтов на постсоветском пространстве. Но далеко не всем видятся в этом шаги навстречу миру.

Заочный диалог первых леди Армении и Азербайджана начался, когда в телеграм-аккаунте, который связывают с Мехрибан Алиевой, которая также занимает пост первого вице-президента Азербайджана, появился призыв: "Наша единственная мечта - услышать мугам вместе на карабахской земле!"

Мугам - это один из видов азербайджанской народной музыки, появившийся в средневековье.

Заявление это появилось в "Телеграме" еще в августе 2019 года, его репост вызвал реакцию в Армении.

В среду на него ответила жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пригласив Алиеву в качестве гостьи в Карабах.

Анна Акопян сказала, что сама может стать гостьей в Баку, и призвала Азербайджан "стряхнуть наваждение войны".

"Несколько дней назад Мехрибан Алиева написала в "Твиттере" или "Телеграме" о том, что их общая мечта - послушать мугам в Карабахе. Я приблизительно знаю, в каком контексте она это написала, но сейчас я хочу пригласить Мехрибан Алиеву в Карабах", - сказала Анна Акопян, выступая на конференции по обсуждению резолюции Совбеза ООН 1325 о правах женщин.

"И если она примет приглашение, я готова сама побывать в Баку, у них в гостях, и я думаю, что это может стать реализацией резолюции ООН N1325 на очень реальном и высоком уровне", - добавила она.

Разрядка напряженности?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2016 году стороны Нагорно-Карабахского конфликта были на грани настоящей войны

Заявления жен двух лидеров о Карабахе - не первая попытка нащупать почву для сближения или, по крайней мере, активизировать контакты между двумя странами.

Переговоры между Баку и Ереваном активизировались после смены власти в Армении в мае 2018 года. Встреча лидеров двух стран привела к разрядке напряженности в зоне конфликта.

Между министерствами обороны Армении и Азербайджана был установлен канал связи, а число столкновений на линии разделения в Карабахе сократилось.

Правообладатель иллюстрации twitter.com/1VicePresident Image caption Российско-азербайджанские контакты в последнее время тоже активизировались, считают аналитики

В конце ноября страны впервые с 2001 года обменялись визитами делегаций журналистов. Азербайджанские журналисты также посетили Нагорный Карабах, где за их прием отвечали де-факто власти непризнанной республики.

Далекий путь к компромиссу

Тем не менее ни одна из сторон не показывает явной готовности к компромиссу.

И последняя активизация контактов вряд ли приведет к прорыву в отношениях, считает аналитик Лейла Алиева. Она считает, что Азербайджан вновь обратился к теме карабахского конфликта, с одной стороны, из-за процессов внутри элиты страны, с другой - после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна.

"Они пытаются показать, что Армения ничего не боится: ни того, кому принадлежит эта земля, ни того факта, что они ее оккупируют. Никол Пашинян сказал, что Карабах - это Армения. Соответственно, и политическая риторика будет в этом ключе", - сказала Алиева в беседе с Азербайджанской службой Би-би-си.

В то же время она отмечает, что в последнее время многие говорят о сближении Азербайджана с Россией и что при этом Россия полностью контролирует конфликт в Карабахе.

Приглашение рассчитано в первую очередь на карабахских армян, говорит Лейла Алиева. Азербайджанская сторона вряд ли сможет его принять, учитывая нынешнюю международную ситуацию вокруг Карабаха.

В свою очередь депутат Национального собрания Армении Наира Зохрабян написала на своей странице в "Фейсбуке": "Я призываю вице-президента Азербайджана принять мой вызов и с уверенностью заявляю, что она точно не услышит мугам в Арцахе, а я обещаю слушать Комитаса в Баку".

Комитас - армянский композитор, которого считают основателем национальной музыкальной школы Армении.