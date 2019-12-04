Германия высылает двух российских дипломатов в связи с убийством чеченца в Берлине

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Генпрокуратура Германии начала расследование убийства Зелимхана Хангошвили

Власти Германии решили выслать из страны двух российских дипломатов в связи с убийством уроженца Чечни Зелимхана Хангошвили в Берлине, сообщает МИД ФРГ.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что двое сотрудников российского посольства объявлены персонами нон-грата и должны покинуть территорию Германии в течение семи дней.

Причиной такого решения, как поясняют в ведомстве, стало недостаточно активное сотрудничество российской стороны в расследовании убийства, совершенного в центре Берлина 23 августа.

В сообщении ведомства также указывается, что у следственных органов есть подозрения, что убийство могло быть совершено по распоряжению российских властей или руководства Чечни.

В связи с этим расследование передано в генпрокуратуру Германии. В официальной ноте МИД Германии просит Россию оказывать генпрокуратуре всю необходимую помощь по этому делу.

Журнал Spiegel в свою очередь утверждает, что оба высланных сотрудника посольства - представители российских спецслужб.

В МИД России сообщили, что Москва намерена принять "комплекс ответных мер" в связи с высылкой сотрудников российского посольства.

"Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим", - говорится в сообщении ведомства.

Бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили, у которого было грузинское гражданство, был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен. Полиция задержала предполагаемого убийцу, СМИ писали, что это гражданин России.

Media playback is unsupported on your device Убийство чеченца в Берлине: кем был Зелимхан Хангошвили

В среду стало известно, что генпрокуратура Германии начала расследование убийства Хангошвили, в сообщении ведомства он указан под именем Торнике К.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беспочвенными утверждения о причастности российских властей к убийству Хангошвили.

"Там никаких серьезных подозрений нет и быть не может. Какое отношение к российским властям это имеет? Это абсолютно беспочвенные предположения. Эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так", - сказал он.

Кто такой Зелимхан Хангошвили?

Уроженец Грузии Зелимхан Хангошвили во вторую чеченскую кампанию воевал против федеральных войск, позже в России он был объявлен в розыск по подозрению в терроризме. После того, как уже в Грузии он пережил покушение, чеченский полевой командир бежал в Европу.

Хангошвили, в частности, участвовал в переговорах между грузинскими силовиками и чеченскими боевиками в 2012 году, когда чеченцы взяли в заложники жителей грузинской деревни и требовали предоставить им коридор, чтобы они перебрались через горы в Чечню.

По словам брата Зелимхана, в Германию он перебрался в 2016 году. Немецкие СМИ писали, что органы безопасности Германии некоторое время "вели" Хангошвили как "лицо, представляющее угрозу для общественной безопасности", но по неназванным причинам в 2018 году подозрения с него сняли.

Сын чеченского полевого командира Аслана Масхадова Анзор в интервью Би-би-си высказывал предположение, что убийство Хангошвили в Берлине было акцией устрашения и предупрежденим всем чеченцам, проживающим в Европе.