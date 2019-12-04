Суд изменил срок наказания активисту Марку Гальперину с условного на реальный

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Судья Реутовского городского суда заменила условный срок оппозиционному активисту Марку Гальперину на реальное лишение свободы. Ранее Гальперин был приговорен к двум годам колонии условно по обвинению в призывах к экстремистской деятельности.

Сам Гальперин написал в своем "Фейсбуке", что его увозят в изолятор временного содержания в Балашихе.

Эту информацию подтвердил Интерфаксу и адвокат активиста Алексей Липцер. "Это связано с его административными делами (после приговора), но определение суда мы пока не видели", - сказал он. О каких именно делах идет речь, юрист не уточнил. Этим летом Гальперин был дважды арестован на 30 суток за участие в несанкционированных митингах.

Как сообщает портал "ОВД-Инфо", суд постановил отправить Гальперина в колонию-поселение на полтора года с учетом пересчета срока из-за нахождения под домашним арестом.

В марте 2018 года Нагатинский суд Москвы приговорил Гальперина к двум годам условно, признав его виновным в призывах к экстремизму.

Дело в отношении Гальперина завели в 2016 году. Поводом для его возбуждения стали интервью, которые активист дал корреспонденту YouTube-канала "Градус ТВ" Ольге Сапроновой. Два ролика были записаны на Красной площади в Москве.

Следствие расценило как призывы к экстремизму несколько фраз Гальперина: например, в одной из них он призывал всех выходить на улицы и бороться.

Гособвинение требовало приговорить оппозиционера к двум годам колонии общего режима. Сам он свою вину не признал.

Марк Гальперин - общественный активист, с 2011 года член движения "Солидарность" и партии ПАРНАС. Его неоднократно задерживали на оппозиционных митингах. Гальперин также принимал участие и в совместных с националистами акциях "Новая оппозиция".