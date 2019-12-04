Премию Тёрнера дали сразу всем. Чтобы никто не ссорился

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Слева направо: Тай Шани, Лоуренс Абу Хамдан, Хелен Каммок и Оскар Мурильо

В этом году премию Тёрнера - престижную награду в области современного искусства - поделят четыре художника, ставшие основными претендентами на получение награды. Они сами попросили судей не выбирать одного победителя.

Лоуренс Абу Хамдан, Оскар Мурильо, Тай Шани и Хелен Каммок вместе обратились к жюри с письмом, в котором они сказали, что готовы разделить награду.

По их мнению, такой акт солидарности и единения особенно необходим в то время, когда все больше вопросов и проблем разделяют людей.

Судьи согласились с авторами послания, о решении жюри стало известно во время церемонии вручения премии, которая состоялась в городе Маргейт. Таким образом, победители конкурса разделят приз в 40 тысяч фунтов стерлингов (около 52 тысячи долларов).

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption О решении жюри объявил редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул

Накануне представители мира искусства собрались в городе Маргейт, чтобы узнать, кто станет обладателем премии. Жюри премии Тёрнера нередко принимает довольно смелые решения, однако решение не выбирать одного победителя - оказалось неожиданным для всех присутствовавших.

Конверт с именами обладателей премии открыл редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул, он был очень удивлен содержанием записки, в которой говорилось, что премия вручается всем четырем основным претендентам.

"Здесь что-то очень эктраординарное", - сказал Эннинфул и продолжил: Во время политического разделения в Британии и множества конфликтов в мире, художники выразили желание во время вручения премии Тёрнера засвидетельствовать приверженность идее солидарности и заявить о себе как о коллективе".

После объявления имен победителей Хелен Каммок зачитала совместное заявление лауретов премии, в котором говорилось, что их работа несовместима с самим форматом конкурса, который предполагает разделение и индивидуализацию.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Оскар Мурильо представил работу под названием "Коллективная совесть"

Колумбиец Оскар Мурильо представил на суд жюри работу под названием "Коллективная совесть": 23 фигуры из папье-маше сидят на церковных скамьях перед окном c видом на море, которое закрыто черным полотном. Хелен Каммок показала на выставке фильм о борьбе женщин в Северной Ирландии за гражданские права. Лоуренс Абу Хамдан, родившийся в Иордании, представил аудио- и видео-инсталляцию, основанную на свидетельствах заключенных сирийской тюрьмы. Тай Шани выступил с работой "DC: Semiramis", в которой соединяются разные жанры - перформанс, фильм, инсталляция и скульптура.

Премия Тёрнера - одна из самых престижных премий в мире в области современного искусства. Согласно правилам, обладателем премии может стать любой художник, работавший и выставлявший свои работы в Великобритании в течение последних 12 месяцев.

После объявления шорт-листа премии открывается выставка из работ художников-номинантов, которая действует до объявления имени победителя и еще месяц после вручения премии.

Среди лауреатов премии Тёрнера - британский художник и коллекционер Дэмьен Херст, скульптор Аниш Капур, британский дизайнер Стив МакКуин и английская художница Трейси Эмин.