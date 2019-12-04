Правообладатель иллюстрации AFP/KCNA Image caption Ким Чен Ын с женой в сопровождении военных руководителей

Государственное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК опубликовало серию фотографий, на которых Ким Чен Ын в сопровождении жены и нескольких военачальников - все на белых лошадях - скачут по заснеженным склонам священной горы Пэктусан.

ЦТАК сообщает, что северокорейский лидер решил посетить "места революционных сражений", а затем подняться на вершину горы.

Ким уже совершал похожую конную прогулку на гору в октябре этого года.

В этот раз, по словам агентства, он решил напомнить гражданам страны, что "нужно всегда жить и работать в наступательном духе горы Пэктусан", особенно во времена, когда "империалисты и классовые враги предпринимают отчаянные попытки подорвать идеологические, революционные и классовые позиции нашей партии".

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"Новая тропа"

По мнению аналитиков, конная прогулка на гору может свидетельствовать о подготовке Пхеньяна к новой конфронтации.

"Посыл таков: приготовьтесь, новый год обещает большие перемены, - полагает профессор сеульского университета Енсе Джон Делури. - И это будет не год дипломатии и саммитов, а год национального могущества".

По его словам, важным обещает стать и предстоящий съезд партийных руководителей КНДР.

"Это не обычный съезд", - подчеркивает профессор Делури, напоминая, что впервые при Ким Чен Ыне такой съезд устраивается второй раз в году.

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С ним согласна аналитик Рэйчел Миньюн Ли, по мнению которой решение провести съезд до конца года указывает на серьезную решимость северокорейского руководства.

"Если свести воедино объявление о партийном пленуме и посещение горы Пэктусан, получается, что решимость Северной Кореи заключается в том, чтобы не поддаваться требованиям США и продолжать нестись галопом, игнорируя трудности", - считает она.

Переговоры между США и Северной Кореей по ядерной программе зашли в тупик, поскольку Пхеньян в качестве условия возвращения за стол переговоров требует новых уступок.

Северная Корея потребовала от США до конца года отказаться от "враждебной политики", в противном случае она угрожает вступить на некую "новую тропу".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В июне 2019 года Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в демилитаризованной зоне

Вашингтон считает, что прежде, чем вести речь об ослаблении или снятии санкций, Пхеньян должен отказаться от значительной части своего ядерного арсенала.

Эксперты полагают, что американцы не готовы выступить с новыми предложениями, которые могли бы удовлетворить Северную Корею.

Во вторник президент Трамп вновь призвал Ким Чен Ына к ядерному разоружению.

"Сегодня у нас самая мощная армия, чем когда-либо, мы самая мощная страна в мире, - заявил Трамп. - Будем надеяться, что нам не придется применить эту силу".