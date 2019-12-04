Ким Чен Ын на белом коне на горе Пэктусан. Что бы это значило?
Государственное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК опубликовало серию фотографий, на которых Ким Чен Ын в сопровождении жены и нескольких военачальников - все на белых лошадях - скачут по заснеженным склонам священной горы Пэктусан.
ЦТАК сообщает, что северокорейский лидер решил посетить "места революционных сражений", а затем подняться на вершину горы.
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Ким уже совершал похожую конную прогулку на гору в октябре этого года.
В этот раз, по словам агентства, он решил напомнить гражданам страны, что "нужно всегда жить и работать в наступательном духе горы Пэктусан", особенно во времена, когда "империалисты и классовые враги предпринимают отчаянные попытки подорвать идеологические, революционные и классовые позиции нашей партии".
"Новая тропа"
По мнению аналитиков, конная прогулка на гору может свидетельствовать о подготовке Пхеньяна к новой конфронтации.
"Посыл таков: приготовьтесь, новый год обещает большие перемены, - полагает профессор сеульского университета Енсе Джон Делури. - И это будет не год дипломатии и саммитов, а год национального могущества".
По его словам, важным обещает стать и предстоящий съезд партийных руководителей КНДР.
"Это не обычный съезд", - подчеркивает профессор Делури, напоминая, что впервые при Ким Чен Ыне такой съезд устраивается второй раз в году.
С ним согласна аналитик Рэйчел Миньюн Ли, по мнению которой решение провести съезд до конца года указывает на серьезную решимость северокорейского руководства.
"Если свести воедино объявление о партийном пленуме и посещение горы Пэктусан, получается, что решимость Северной Кореи заключается в том, чтобы не поддаваться требованиям США и продолжать нестись галопом, игнорируя трудности", - считает она.
Переговоры между США и Северной Кореей по ядерной программе зашли в тупик, поскольку Пхеньян в качестве условия возвращения за стол переговоров требует новых уступок.
Северная Корея потребовала от США до конца года отказаться от "враждебной политики", в противном случае она угрожает вступить на некую "новую тропу".
Вашингтон считает, что прежде, чем вести речь об ослаблении или снятии санкций, Пхеньян должен отказаться от значительной части своего ядерного арсенала.
Эксперты полагают, что американцы не готовы выступить с новыми предложениями, которые могли бы удовлетворить Северную Корею.
Во вторник президент Трамп вновь призвал Ким Чен Ына к ядерному разоружению.
"Сегодня у нас самая мощная армия, чем когда-либо, мы самая мощная страна в мире, - заявил Трамп. - Будем надеяться, что нам не придется применить эту силу".