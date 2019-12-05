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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг даст свое ежегодное интервью сразу 20 российским телеканалам, причем в прямом эфире. Мероприятие начнется в полдень по московскому времени.

Медведев проводил подобные интервью в ранге президента и премьера уже 11 раз. Обычно они длятся около полутора часов.

Чаще всего в таких выступлениях Медведев подводит итоги года, оценивая, что вышло хорошо, а что не очень. Предыдущая "прямая линия" российского премьера состоялась без малого год назад, 6 декабря 2018 года, но особых сенсаций не принесла.

Неизвестно, прокомментирует ли Медведев появившееся накануне расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В нем утверждается, что жена премьер-министра Светлана может пользоваться бизнес-джетом, который ранее принадлежал структурам банка ВТБ, а сейчас офшору в Белизе.

"Фонд борьбы с коррупцией" Навального считает, что Светлана Медведева летает на самолете Bombardier Global Express 5000 стоимостью 50 млн долларов. "Самолет Медведевой", как утверждается в расследовании, "просто не вылезает из Европы" и только в этом году был там 39 раз.

Согласно декларации о доходах Светланы Медведевой за 2018 год, опубликованной на сайте правительства, ее годовой доход составил 0 рублей, а единственным записанным на нее транспортным средством является автомобиль "Фольксваген Гольф".

Би-би-си обратилась за комментарием в пресс-службу правительства и ожидает ответа.

Предыдущий фильм Навального "Он вам не Димон" о богатствах, которыми якобы пользуется российский премьер, Медведев называл сделанным "по принципу компота". Тогда же, в 2017 году, российские суды по иску упомянутого в фильме Алишера Усманова обязали Навального удалить фильм.

В этом году на "Разговор с Дмитрием Медведевым" аккредитовано больше средств массовой информации, чем раньше, но все они либо лояльны к власти, либо вообще не занимаются новостями. Телеканалов "Дождь" и РБК среди приглашенных в этом году нет.

Huawei бежит из США в Канаду

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Китайская Huawei в четверг объявит, что переносит свой центр исследований в области телекоммуникаций из США в Канаду.

Американские власти за последний год наложили ряд санкций на Huawei, запретили американским компаниям продавать ей передовую технологию, оказывают давление на другие страны, чтобы те прекратили иметь дело с Huawei, а также выдвинули против компании уголовные обвинения.

США утверждают, что при помощи технологии Huawei китайские власти могут шпионить как за американскими компаниями и министерствами, так и за простыми гражданами.

Huawei отрицает все обвинения и сама готовится подать в суд на американские власти.

Франция останавливается

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Во Франции начинается первый полный день всеобщей забастовки, которая затронет общественный транспорт, учебные заведения и государственные услуги. Железнодорожники и работники транспортной системы Парижа начали забастовку в среду.

Профсоюзы протестуют против планов президента Эммануэля Макрона реформировать пенсионную систему.

К выходным водители грузовиков собираются блокировать основные магистрали.

Как Путину надоели журналисты

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Издание "Проект" пишет о том, как изменилась судьба и работа журналистов из кремлевского пула. В первые годы президентства Владимира Путина они могли более или менее свободно общаться с президентом, а также более или менее правдиво рассказывать о нем стране.

С тех времен, пишет "Проект", практически все изменилось. В 2003 году журналистов стали учить, что такое интервью офф-рекорд. Подобные интервью даются не для цитирования, а для того, чтобы репортеры поняли, что происходит, и в каком направлении думает президент.

В 2003 году, сразу после ареста Ходорковского Владимир Путин был очень откровенен с журналистами (например, рассказал, что лично отдал распоряжение о задержании олигарха), но те затем удивились, когда им было сказано, что ничего из услышанного цитировать нельзя. Как это? - вопрошали они. "С этим надо жить", - ответили им в пресс-службе. Ничего из сказанного тогда Путиным так и не было опубликовано.

В бытность Путина премьер-министром ограничений стало еще больше, пишет "Проект". Тогда еще новый пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков постепенно лишал журналистов шансов поговорить с другими членами правительства и вообще передвигаться по зданию.

"Со временем работа журналистов с Путиным свелась к многочасовому ожиданию, озвучиванию придуманных в Кремле вопросов и наблюдению за первым лицом по телевизору. Так за два десятилетия граждане лишились возможности узнавать правду о работе своего лидера", - констатирует "Проект.

Россия останется угрозой еще надолго

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Российские вооруженные силы будут представлять угрозу Европе еще в течение многих лет, пишет Frankfurter Allgemeine, цитируя Шведское агентство оборонных исследований.

В 2008 году армия России с огромным трудом одерживала верх в вооруженных конфликтах с соседями. Но сейчас Россия в состоянии одновременно вести небольшую региональную войну, отправлять свой флот в Средиземное море, а ВВС в Сирию.

Министерству обороны России удалось модернизировать многие старые системы вооружений, а также внедрить новые разработки.

Основная слабость России состоит в том, что она не проводит серьезных организационных реформ, а концентрирует свое внимание на развитии новых видов вооружений.

Кроме того, Россия развивает свой потенциал в так называемых гибридных способах ведения конфликта - от кибератак до вмешательства в выборы в других странах и убийств оппонентов Кремля.

Венгерское препятствие для Украины

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во многих местах в Закарпатье большинство людей говорят по венгрески

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийарто заявил, что Будапешт заблокирует членство Украины в НАТО, если та не восстановит права этнолингвистических меньшинств на образование на родном языке, пишет Рейтер.

Венгерское меньшинство Украины (в Закарпатье) насчитывает примерно 150 тысяч человек. В 2017 году Украина приняла закон, ограничивающий использование иностранных языков в школах и требующий постепенного перевода языка преподавания в школах национальных меньшинств на украинский.

По словам министра, Будапешт не требует особых прав и привилегий для украинских венгров, а лишь возвращения к статус-кво до 2017 года. Венгрия также заявляет, что готова вести с Киевом переговоры по этому вопросу.

Поиски "глубинного государства" в США не дают результатов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Последнее слово может быть за Уильямом Барром

Прокурор Джон Дарэм, которому генеральный прокурор США Уильям Барр специально поручил проверить подозрения в том, что американские спецслужбы предвзято относились к Дональду Трампу во время предвыборной кампании и без надлежащих оснований начали расследование его возможных связей с Россией, не обнаружил никаких свидетельств подобного поведения, пишет Washington Post, ссылаясь на свои анонимные источники.

Выводы Дарэма войдут в доклад генерального инспектора министерства юстиции Майкла Хоровица, который должен быть опубликован в понедельник.

Газета отмечает, что информацию о результатах расследования Дарэма ни он сам, ни министерство юстиции комментировать не стали.

Расследование возможного сговора Дональда Трампа с Россией началось еще до выборов в 2016 году, а в мае 2017 было передано специальному прокурору Роберту Мюллеру. Мюллер завершил свое расследование в марте 2019 года, но доказательств сговора не нашел.

Все это время Дональд Трамп и его сторонники называют эти расследования охотой на ведьм, а также спецоперацией американских спецслужб, направленной против Трампа.

Барр несколько раз говорил, что ФБР и другие федеральные ведомства несправедливо расследовали Трампа. После публикации доклада Хоровица он может либо официально выразить свое несогласие, либо сделать то же самое в интервью с журналистами.

Дорога в ад или дальше

Правообладатель иллюстрации Andrei Vasilyev/TASS Image caption Александр Мыльников

В среду в судах Москвы прошли сразу четыре разных процесса в отношении людей, обвиняемых по так называемому московскому делу. В трех случаях обвиняемым вменяют применение силы к сотрудникам правоохранительных органов во время несогласованной акции протеста 27 июля, еще в одном - экстремизм.

По трем делам прокуратура уже запросила сроки - и уже на следующих заседаниях по ним будет оглашен приговор. На слушаниях по четвертому делу - в отношении Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова - выступили свидетели защиты.

Русская служба Би-би-си рассказывает, как прошли эти заседания.

Конгресс и Трамп - кто кого?

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Комитет по разведке Конгресса США утвердил текст итогового отчета о расследовании в рамках возможного импичмента Дональда Трампа. Документ передан в юридический комитет Палаты представителей, которому предстоит решить, будут ли Трампу предъявлены официальные обвинения.

По мнению демократов в Палате представителей, Дональд Трамп использовал свое положение для того, чтобы заставить президента Украины начать расследование в отношении политических оппонентов хозяина Белого дома.

Эти действия оппоненты Трампа расценивают как организацию вмешательства иностранного государства в выборы в США. Кроме этого, американскому президенту могут быть предъявлены обвинения в воспрепятствовании правосудию.

Сам президент и это расследование тоже называет охотой на ведьм.

Высылка дипломатов после убийства чеченца в Берлине

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Власти Германии решили выслать из страны двух российских дипломатов в связи с убийством уроженца Чечни Зелимхана Хангошвили в Берлине, сообщает МИД ФРГ.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что двое сотрудников российского посольства объявлены персонами нон-грата и должны покинуть территорию Германии в течение семи дней.

Причиной такого решения, как поясняют в ведомстве, стало недостаточно активное сотрудничество российской стороны в расследовании убийства, совершенного в центре Берлина 23 августа.

В сообщении ведомства также указывается, что у следственных органов есть подозрения, что убийство могло быть совершено по распоряжению российских властей или руководства Чечни.

Черное море - самое грязное в Европе

Десятилетиями Черное море служило сточной канавой для промышленных и сельскохозяйственных отходов всей юго-восточной Европы.

Джона Фишер, корреспондент Би-би-си, проехал по всему региону, пытаясь выяснить, что загрязняет Черное море и есть ли у него шанс на спасение.

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Дайджест готовили Павел Феденко и Борис Максимов