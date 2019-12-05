Матрос открыл стрельбу на базе Перл-Харбор, есть жертвы

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Американский моряк, который проходил службу на подлодке USS Columbia, застрелил двух гражданских служащих, после чего покончил жизнь самоубийством на военной базе Перл-Харбор на Гавайях. Еще один человек был ранен.

Из-за инцидента базу закрывали, но сейчас она вновь открыта. Стрельба произошла в 14:30 по-местному времени. Личности стрелка и погибших пока не раскрываются.

Погибшие были гражданскими сотрудниками министерства обороны, выживший находится в стабильном состоянии.

Контр-адмирал Робб Чедвик, выступая на пресс-конференции, сообщил, что пока непонятно, сознательно ли стрелок выбирал своих жертв или вел огонь по случайным людям. По его словам, нападавший проходил службу на подлодке USS Columbia.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Контр-адмирал Робб Чедвик

Судно сейчас проходит техническое обслуживание на верфи Перл-Харбора, сообщают американские СМИ.

Чедвик выразил соболезнования близким погибших и пострадавших. Он сообщил, что расследованием инцидента заняты служба безопасности военной базы и Служба криминальных расследований ВМС США.

Губернатор Гавайев Дэвид Игэ сообщил в "Твиттере", что свою помощь предложил Белый дом.

Стрельба произошла спустя всего три дня после 78-й годовщины атаки японской военной авиации на Перл-Харбор, в результате которой погибли более 2300 человек.