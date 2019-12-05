Новый контрацептив: достаточно одной таблетки в месяц
Американские исследователи разработали оральное противозачаточное средство, которое достаточно принимать раз в месяц.
Проглоченная таблетка остается в желудке несколько недель, медленно выбрасывая в организм женщины гормоны, препятствующие овуляции. При этом таблетка не переваривается благодаря антикислотному покрытию, которое защищает от воздействия желудочного сока.
Финансировал исследования фонд Билла и Мелинды Гейтс. Контрацептив уже прошел тесты на свиньях, и команда разработчиков надеется, что клинические испытания на людях начнутся в ближайшие годы.
Авторы разработки - специалисты Гарварда и Массачусетского технологического института - говорят, что новое противозачаточное средство даст больше свободы женщинам, желающим предохраняться, - нет риска пропустить ежедневный прием гормональной таблетки.
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Насколько эффективны гормональные контрацептивы?
Миллионы женщин во всем мире пользуются гормональными средствами предохранения от беременности.
По идее эти таблетки должны быть надежны на 99% - иначе говоря, беременность может начаться у менее чем одной женщины из 100, принимающих оральный контрацептив.
Однако опросы показывают, что почти половина женщин иногда забывает принять таблетку или делает это в неправильное время дня. Из-за этого реальная эффективность гормональных таблеток опустилась до 91% (то есть беременность наступает у девяти из 100 принимающих их женщин).
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Существуют контрацептивы с долговременным эффектом - уколы, которые надо делать раз в два месяца, пластыри, сменяемые каждые две недели, - но ежемесячной таблетки до сих пор не было.
Как действует новая таблетка?
Прототип нового средства сделан в форме звездочки, размер растворимой капсулы предполагает, что проглотить ее, хоть и с трудом, но можно - в таких выпускают, например, рыбий жир.
Попав в желудок, "звездочка" раскрывается, как цветок из шести лепестков - в каждом запас гормонов. Звездочка слишком большая, чтобы пройти дальше в кишечник. В течение нескольких недель из "лепестков" высвобождается действующее вещество, пока наконец пустая оболочка не выводится из организма.
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Доктор Джованни Траверсо из Медицинской школы Гарварда, разработавший ежемесячный контрацептив совместно с коллегами из MIT, объясняет: "Наши исследования предполагают, что проблем с пищеварением и опорожнением быть не должно, пищевод не должен блокироваться. Мы ставим безопасность во главу угла".
Результаты исследования опубликованы в журнале Science of Translational Medicine.
Фонд Гейтсов теперь финансирует работы по превращению прототипа в лекарство - этим занимается биотехнологическая компания Lyndra. Ее специалисты уже начали испытывать "звездочку" на нескольких пациентах - только оболочку, без действующих веществ. Фармакологи хотят удостовериться, что такая форма доставки лекарства в организм безопасна и подходит для других случаев - лечения малярии, например.
Что думают специалисты-гинекологи?
Профессор факультета сексуального и репродуктивного здоровья Королевского колледжа акушеров и гинекологов Диана Мансур считает, что перспективы у такого контрацептива есть. "Концепция орального контрацептива, который достаточно принимать раз в месяц, привлекательна и потенциально расширяет выбор для женщин. Теоретически он может быть более эффективен, чем таблетки для ежедневного приема", - говорит она.
"Разработка находится еще пока на очень ранней стадии. Мы с нетерпением ждем дальнейших исследований в этой области", - добавляет Мансур.
Руководитель благотворительной организации для подростков Brook Анатоль Менон-Йоханссон отзывается о новой таблетке положительно: "Это мощный прорыв в контрацепции, хорошо, что расширяется спектр доступных методов. Но нужно дополнительно поработать над лекарством, чтобы удостовериться, что высвобождаемая доза достаточна для подавления овуляции. И затем нужны будут испытания на людях".