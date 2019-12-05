Заживо похороненная в глиняном кувшине девочка набрала вес и здорова

Правообладатель иллюстрации Dr Ravi Khanna Image caption Девочка была госпитализирована в критическом состоянии

Недоношенная девочка, которую нашли закопанной в глиняном сосуде на севере Индии в середине октября, сейчас чувствует себя хорошо, рассказал Би-би-си ее доктор.

В больницу младенца доставили в критическом состоянии. Врачи диагностировали заражение крови и опасно низкий уровень тромбоцитов.

Сейчас девочка набрала вес, дышит самостоятельно, и уровень тромбоцитов в крови нормальный, сообщил педиатр Рави Ханна. Он предоставил и фотографии ребенка.

Правообладатель иллюстрации Anoop Kumar Mishra Image caption Малышка была переохлаждена и истощена

Родителей младенца установить не удалось, и после необходимого по закону периода ожидания ее отдадут на удочерение. Пока что девочка находится под опекой властей индийского штата Уттар-Прадеш.

Как нашли ребенка под землей

Недоношенную девочку случайно обнаружил селянин, который пришел в поле хоронить собственную дочь, родившуюся мертвой. Индуисты, как правило, кремируют мертвых, но умерших младенцев и детей часто хоронят в земле.

Правообладатель иллюстрации Anoop Kumar Mishra Image caption Глиняный горшок, куда была заключена девочка, был завернут в холщовый мешок

По словам местного жителя, он выкопал яму глубиной примерно 90 см, когда вдруг наткнулся лопатой на поверхность глиняного горшка. Стенка сосуда разбилась, и он услышал детский плач.

Вытащив сосуд на поверхность, он нашел в нем крошечного ребенка.

Вначале девочку поместили в местную государственную больницу, но через два дня перевели в педиатрическую клинику доктора Ханны, оснащенную более современным оборудованием.

"Оставался всего час"

По оценке педиатров, девочка родилась раньше срока - вероятно, примерно в 30 недель. При поступлении в больницу она весила 1,1 кг, страдала от переохлаждения и гипогликемии (низкий уровень глюкозы в крови), ее конечности не разгибались.

"Во вторник [3 декабря], когда мы передали ее обратно в госбольницу, ее вес составлял 2,57 кг. Она хорошо принимает искусственное вскармливание и сейчас абсолютно здорова", - рассказал доктор Ханна в четверг.

Правообладатель иллюстрации Dr Ravi Khanna Image caption Педиатр Рави Ханна говорит, что девочка питается смесями из бутылки и сейчас полностью здорова

Неизвестно, сколько времени новорожденная пробыла в своей могиле, и врачи могут только гадать, как ей удалось выжить.

Как предполагает Рави Ханна, она могла продержаться три или четыре дня за счет "бурого жира" - особой жировой прослойки на животе, бедрах и щеках, которая есть только у младенцев и служит источником энергии и железа.

Другие специалисты более консервативны в оценках - по их мнению, младенец был под землей только два или три часа и умер бы через час, если бы не удивительное спасение.

Воздуха внутри глиняного сосуда вряд ли хватило бы на долгое время; впрочем, он сделан из пористой глины, а земля была рыхлая, и за счет этого кислород мог проникать внутрь.

Правообладатель иллюстрации Anoop Kumar Mishra Image caption Местный политик Раджеш Кумар Мисра выразил желание удочерить ребенка

Уголовное дело

В октябре полиция открыла уголовное дело в отношении "неустановленных лиц" и начала розыск родителей девочки.

По мнению следствия, родители знали, что младенец жив, и намеренно избавились от девочки, ведь даже после широкой огласки дела они не объявились и не пришли за ней.

О возможных мотивах родителей официальные лица ничего не говорят. Однако дискриминация девочек (до и после рождения) в Индии - ни для кого не секрет.

Дочери традиционно рассматриваются как лишнее бремя для семьи, особенно в бедных слоях общества. Соотношение полов в Индии одно из худших в мире: сейчас населению не хватает около 20 миллионов женщин.

От детей женского пола избавляются разными способами. В нелегальных клиниках по определению пола во время беременности делают аборты. Но и случаи убийства новорожденных девочек по-прежнему распространены.