"Люди рвутся в бой": Франция бастует из-за пенсионной реформы

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "Тот, кто сеет страдания, пожнет ярость" написано на плакате демонстрантов, протестующих против пенсионной реформы

Во Франции началась общенациональная забастовка против предложенной президентом страны Эммануэлем Макроном пенсионной реформы, она обещает стать одной из самых массовых на последние десятилетия.

Бастуют учителя, водители общественного транспорта, полицейские, сотрудники судов, медики, авиадиспетчеры и представители многих других профессий. Полицейские тоже бастуют.

Прервано обучение во многих школах, нарушено транспортное сообщение, во многих больницах работать осталась лишь небольшая часть дежурного персонала.

Крупнейшую за последнее время забастовку во Франции согласовали профсоюзы, которые не согласны с предложенной Макроном универсальной пенсионной системой.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Профсоюзные активисты и демонстранты блокируют автобусное движение в Марселе

"Нам нужно остановить экономику, - цитирует агентство Рейтер одного из руководителей левого профсоюза Force Ouvriere Кристиана Гролье. - Люди рвутся в бой".

Власти знали о грядущей акции и попытались к ней подготовиться, чтобы избежать транспортного коллапса и серьезного удара по экономике.

Ожидается, что забастовка не ограничится одним днем, некоторые лидеры профсоюзов предупредили, что она будет продолжаться до тех пор, пока Макрон не откажется от своих планов.

Почему реформа вызвала такое недовольство?

Во Франции существуют десятки различных пенсионных программ. Макрон утверждает, что эта система слишком сложна и дорогостояща. Он хочет ввести единые правила начисления пенсии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эманюэль Макрон пообещал реформировать пенсионную систему еще во время предвыборной кампании

План президента подразумевает введение системы баллов, которая будет учитывать каждый отработанный день. Размер будущих пенсий затем будет вычисляться на основе накопленных баллов.

При новой системе пенсионных привилегий решатся представители многих профессий, например, - моряки, юристы и даже артисты оперы.

Пенсионный возраст за последние 10 лет повысился здесь с 60 до 62 лет. Это один из самых низких показателей среди развитых стран. Например, в Великобритании пенсионный возраст сейчас - 66 лет.

Предлагаемая Макроном реформа приведет к дальнейшему повышению пенсионного возраста, та как, предлагаемым правилам, выходить на пенсию в 62 года будет невыгодно. Для получения полной пенсии французам придется работать до 64 лет.

Большинство французов - за забастовку

Согласно одному из опросов общественного мнения, почти 70% населения поддерживают забастовку, наибольшая поддержка - среди 18-34-летних.

Проходившая в 1995 году забастовка, также начавшаяся из-за пенсионных реформ, привела к трехнедельному коллапсу транспортной системы. Она была поддержана большинством жителей, и в итоге властям пришлось пойти на попятную.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Из 16 линий парижского метро работают лишь пять

Накануне министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил, что ожидается около 250 демонстраций по всей стране, причем некоторые из них могут закончиться беспорядками.

"Мы знаем, что в протестах будет участвовать множество людей, и мы знаем каковы риски. Я распорядился проводить немедленные задержания в случае беспорядков", - сказал он.

Участники движения желтых жилетов заявили, что присоединятся к демонстрантам.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Забастовка сказалась на работе многих школ

Кто участвует в забастовке

Людям, не принимающим участие в забастовке, будет крайне сложно добраться до рабочего места: члены профсоюза работников транспорта заявили, что присоединяются к акции.

По сообщению железнодорожной компании SNCF, будут работать лишь 10% городских и высокоскоростных поездов. Некоторые региональные маршруты обслуживаться не будут.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Ницце появились плакаты с надписью "5 декабря все на забастовку"

Перебои коснутся и международных железнодорожных сообщений, которые обслуживаются такими компаниями, как Eurostar и Thalys. Eurostar ввела сокращенное расписание поездов до 10 декабря.

Оператор парижского транспорта RATP, обслуживающий метро, трамваи и автобусы, предупредил о серьезных перебоях в работе в течение всего дня.

Из 16 линий метро работают лишь пять. Добраться в центр из пригорода практически невозможно весь день.

В сентябре, когда проходила забастовка метро, люди добирались до работы на велосипедах и самокатах.

Не вышли на работу авиадиспетчеры. Будут отменены в общей сложности около 30% внутренних рейсов компании Air France. EasyJet отменила более 200 рейсов.

Правообладатель иллюстрации NurPhoto Image caption Акции протеста проходят по всей стране

Также бастуют медсестры, работники больниц, юристы, полицейские, мусорщики, сотрудники энергетических компаний, учителя младших классов.

Профсоюз учителей младших классов заявил, что в целом примерно 40% начальных школ в четверг работать не будут. Примерно 70% всех учителей младших классов намерены участвовать в забастовке.

Профсоюз учителей старших классов объявил, что бастовать будут 60% учителей, но все школы будут работать.

Фермеры заявили, что участвовать в забастовке не будут, несмотря на то, что их пенсии - одни из самых низких в стране.