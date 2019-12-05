"Это больше предупреждение, чем наказание": немецкие СМИ о высылке российских дипломатов

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине в августе

В Германии разгорается скандал из-за объявления персонами нон-грата двоих сотрудников российского посольства в связи с убийством уроженца Чечни Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Журналисты сравнивают инцидент с попыткой отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Британии. Многие издания отмечают, что хотя немецкие власти уже некоторое время подозревали причастность российских спецслужб к убийству, случившемуся в августе, выводы генерального прокурора не могли не повлечь дипломатические последствия.

Правоцентристская Frankfurter Allgemeine пишет, что в отношениях Германии и России царит политический кризис, и пока сложно судить, как долго он продлится и к чему приведет. Издание отмечает, что высылка двух российских дипломатов на основании отказа сотрудничать со следствием - не самая жесткая из всех возможных мер.

"Приходят в голову параллели с попыткой отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля. Но в отличие от британского правительства, быстро возложившего вину на Кремль в начале 2018 года, Берлин [поначалу] не стал раздувать из этого политический скандал, пока не выступил генеральный прокурор, и [принятие решения] стало неизбежно", - говорится в газете.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Российское посольство в Берлине

Левоцентристская газета Süddeutsche Zeitung считает, что кризис не будет иметь каких-то серьезных последствий. Берлин выдворяет двоих российских дипломатов, и можно предположить, что аналогичным образом поступит и Москва. Но нет оснований говорить о полномасштабном дипломатическом кризисе.

"Подозрение следователей о причастности к убийству [чеченца] российских государственных структур определенно укрепилось. Но правительство знает, что раскрыть это дело без сотрудничества с российскими властями вряд ли получится. И в этом их дилемма", - отмечает издание.

"Берлину нужно как-то реагировать, когда к убийствам в Германии оказываются причастны другие государства. Вот почему быстрый ответ является скорее предупреждением, нежели наказанием. И он достаточно мягкий. В случае с делом Скрипаля Берлин выслал в два раза больше дипломатов - за нападение, которое произошло в Британии", - добавляет газета.

Инцидент произошел не в самое лучшее время - накануне встречи нормандской четверки в Париже, отмечает газета левого толка Tageszeitung.

"Вне зависимости от того, причастна Россия к убийству Хангошвили или нет, взаимный обмен враждебностью происходит в достаточно неудачное время и может повлечь за собой другие крупные неприятности. В ближайшее время впервые за три года должна состояться встреча в формате нормандской четверки между Россией, Украиной, Францией и Германией", - пишет издание.

Таблоид Bild, придерживающийся консервативных взглядов, раскритиковал бывшего канцлера Герхарда Шредера за его работу с российскими государственными компаниями и призвал его выбирать между Германией и Россией.

"На чьей стороне находится бывший канцлер Герхард Шредер? На стороне федерального генерального прокурора, который подозревает Кремль в совершении заказного убийства? На стороне федерального правительства, которое высылает двух российских шпионов? Или на стороне российского президента Владимира Путина, который безразлично отмахивается от всех улик и обвинений?" - вопрошает газета.

"Теперь Путин совершает убийства в нашей родной стране. В родной стране Шредера. Очевидно, что бывший канцлер не может быть другом наемного убийцы", - полагает Bild.

Бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили, у которого было грузинское гражданство, был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен. Полиция задержала предполагаемого убийцу. Как писали СМИ, задержанный - гражданин России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее назвал беспочвенными утверждения о причастности российских властей к убийству Хангошвили.