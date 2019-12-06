"Московское дело": Никита Чирцов приговорен к году колонии. Он толкнул полицейского

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Тверской районный суд Москвы приговорил фигуранта "московского дела" Никиту Чирцова к одному году колонии общего режима за применение насилия к представителю власти.

Активиста обвиняли в том, что он толкнул сержанта полиции Юрия Михаленка на летнем несогласованном митинге в Москве, причинив ему боль.

Судья читая приговор, несколько раз перечисляла вещественные доказательства, среди которых видеозапись "жесть 27/07/2019" на CD-диске. На ней видно, как Чирцов толкнул Михаленка.

Молодой человек считает себя невиновным, но суд пришел к выводу, что его вина подтверждается показаниями потерпевшего.

Суд при назначении наказания учел положительные характеристики Чирцова, отсутствие судимости, а также то, что он помогает бабушке и занимается благотворительностью. Ему зачли срок, отбытый в СИЗО со 2 сентября, по формуле один день за полтора.

Накануне гособвинитель просил приговорить Чирцова к 3,5 годам колонии.

22-летнего Никиту Чирцова задержали 28 августа в хостеле в Минске, куда он уехал отдыхать. Молодому человеку сообщили, что он находится в розыске из-за акции 27 июля, и выслали его в Россию.

В конце июля Лефортовский суд оштрафовал Чирцова на 12 тыс. рублей по админстративной статье о нарушении установленного порядка проведения митинга.

"Как таковой боли не было"

Поводом для уголовного дела стала видеозапись, на которой молодой человек, похожий на Чирцова, толкает в грудь силовика, отскакивает, после чего силовики его догоняют и задерживают.

Сам Чирцов в суде рассказывал, что 27 июля он гулял в центру Москвы, сел на лавочку отдохнуть и послушать музыку и увидел, что начались задержания.

"На моих глазах задерживали силой парня, который стоял и ничего не делал, он кричал и просил о помощи. На эмоциях я отправился в ту сторону, чтобы вразумить полицейских, кричал: "Что вы делаете?", - описывал он свои действия.

Затем, по словам Чирцова, он наткнулся, на полицейского, который прикрикнул на него, дернул рукой и слегка подался корпусом.

"Я очень испугался и на рефлексах попытался отстраниться от полицейского. Я не хотел никакого насилия применять. Испугался и стал убегать, меня задержали", - говорил Чирцов.

Потерпевший - полицейский 2-го оперативного полка - в суде заявлял, что боли не почувствовал и лишение свободы не соответствует тяжести деяния Чирцова.

"Произошел контакт, я попятился чуть назад. Как таковой боли не было", - говорил он на первом судебном заседании по делу, отмечая, что готов рассматривать вопрос о примирении сторон.

На заседании в четверг Чирцов заявил, что раскаивается в своем поступке, и принес извинения перед потерпевшим: "Я прошу простить меня, что такая ситуация произошла. Я не хотел причинить никакую боль".

Потерпевший в ответ сказал, что нужно принимать решения согласно законодательству и рассуждать "не с точки зрения морали, а с точки зрения закона".

Адвокат Чирцова Александр Борков, в свою очередь, просил суд переквалифицировать статью на менее тяжкую. "Никита уже несколько месяцев находится в полной изоляции. Свои выводы он уже сделал", - отмечал он.

Защитник также сообщил, что Чирцов внес на счет потерпевшего компенсацию за нанесенный вред, не уточнив ее размера. По данным источника Би-би-си, речь идет о сумме в 15 тыс. рублей.