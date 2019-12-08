Комитет гражданских инициатив Кудрина сокращает большинство программ

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Значительная часть программ Комитета гражданских инициатив, основанного нынешним главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, в ближайшие месяцы будет свернута. Фонд покинет большинство сотрудников, подтвердили в организации.

Ранее РБК со ссылкой на свои источники сообщал, что основанный Кудриным фонд "Диалог", созданный для поддержки инициатив КГИ, в ближайшие два месяца сократит 60-70% сотрудников. Также будет закрыто большинство программ КГИ.

Как сообщало издание, связано это с сокращением финансирования от главного спонсора фонда - "Норникеля".

"В наступающем году "Норникель" отказался от продолжения финансирования некоторых старых проектов - среди них "Университет КГИ", который курировал Евгений Гонтмахер, а также ОГФ [Общероссийский гражданский форум].

Вместе с тем "Норникель" сохраняет финансирование нескольких прежних проектов. Новые проекты не обсуждались вообще, сообщил в "Фейсбуке" Алексей Кудрин.

Как пояснил глава Счетной палаты, сейчас у КГИ курс - на увеличение числа грантодателей, краудсорсинг.

"У общественных проектов есть хороший шанс стать устойчивее и долговечнее только без постоянной опоры на крупных лидеров и спонсоров, на основе низовых инициатив и энергии, усилий и пожертвований", - говорится в заявлении Комитета гражданских инициатив.

Алексей Кудрин подчеркнул, что КГИ продолжает работу.

РБК ранее сообщал, что в фонде "Диалог", где работают десятки сотрудников, останется лишь несколько - бухгалтер, юрист и еще пара человек.

По данным РБК, после сокращения штата фонда продолжат действовать три программы, поддержанные "Норникелем": "Школа городских компетенций", "Муниципальная Карта России: точки роста" и "Городской конструктор".

Комитет гражданских инициатив был создан Алексеем Кудриным в 2012 году как сообщество политиков, экспертов и общественных деятелей, объединенных вокруг идеи модернизации страны и укрепления демократических институтов.

После того, как весной 2018 Кудрин был назначен председателем Счетной палаты, КГИ возглавил бывший министр экономики и научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.