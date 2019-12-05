Иран обещает строить ракеты, несмотря на жалобы европейцев в ООН

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Образец баллистической ракеты "Шахаб-3" был выставлен на обозрение в Тегеране в сентябре в рамках "недели обороны"

Иран не намерен сдерживать свою ракетную программу, несмотря на призывы европейских стран остановить испытания.

Ранее тройка европейских стран предупредила ООН, что Иран разрабатывает новое поколение баллистических ракет, способных нести ядерный боезаряд, что противоречит принятой Советом Безопасности ООН резолюции.

С письмом в ООН обратились в четверг Франция, Германия и Британия. Дипломаты утверждают, что Иран провел испытание нового образца баллистической ракеты средней дальности "Шахаб-3".

На письмо ответил постпред Ирана при ООН, заявив, что Исламская республика не собирается прекращать развитие ракетной программы.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал письмо в ООН "откровенной ложью европейских держав ради того, чтобы скрыть неспособность выполнить свои собственные обязательства по ядерной сделке".

Пропустить Twitter пост , автор: @JZarif Latest E3 letter to UNSG on missiles is a desperate falsehood to cover up their miserable incompetence in fulfilling bare minimum of their own #JCPOA obligations



If E3 want a modicum of global credibility, they can begin by exerting sovereignty rather than bowing to US bullying. pic.twitter.com/QtfZFnLpO5 — Javad Zarif (@JZarif) 5 декабря 2019 г.

Резолюция СБ ООН №2231 от 20 июля 2015 года призывает Тегеран отказаться от испытаний баллистических ракет, способных нести ядерный заряд.

Иран утверждает, что у него нет ядерного оружия, а его ядерная программа носит исключительно мирный характер, и отрицает, что его программа разработки баллистических ракет нарушает резолюцию ООН.

Однако в письме европейских представителей говорится, что видеокадры, запечатлевшие проведенный 22 апреля запуск иранской ракеты, подтверждают использование ракеты "Шахаб-3", обладающей технической способностью нести ядерные боеголовки.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед пресс, в письме приводятся три других примера действий Ирана, которые Британия, Франция и Германия считают несовместимыми с резолюцией 2231:

Запуск 24 июля баллистической ракеты, предположительно, "Шахаб-3", снабженной ступенью, способной маневрировать на конечном участке траектории и нести ядерный боезаряд

Запуск 2 августа баллистической ракеты среднего радиуса действия "Боркан-3" хуситскими повстанцами в Йемене, которых Иран вооружает и поддерживает

Неудачный запуск ракеты "Сафир", которая должна была вывести на орбиту иранский спутник 29 августа

За последние месяцы Иран нарушил ряд своих обязательств в рамках ядерных соглашений в ответ на прошлогоднее решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки и восстановить режим экономических санкций.

Трамп хочет заставить Иран пойти на заключение новой договоренности, которая будет предусматривать введение бессрочных ограничений на ядерную и ракетную программы Тегерана, в частности, запрещая дальнейшую разработку баллистических ракет.

Иран отказывается идти на новую сделку до тех пор, пока США не откажутся от санкций.

Пять участников ядерной сделки с Ираном - Британия, Германия, Франция, КНР и Россия - пытаются соблюдать договоренности. Американские санкции привели к резкому сокращению объемов экспортируемой Ираном нефти, к девальвации иранской валюты и подъему инфляции в стране.

Нет увеличению контингента США

Тем временем американские официальные лица подтвердили, что американский военный корабль, размещенный в Ормузском заливе, перехватил поставки сложных ракетных компонентов, которые доставлялись из Ирана в Йемен. Эти компоненты были конфискованы на задержанном на прошлой неделе небольшом судне.

Министерство обороны США опровергло сообщение в газете Wall Street Journal о том, что Пентагон якобы рассматривает возможность значительного расширения масштабов американского военного присутствия на Ближнем Востоке с целью противодействия Ирану, в том числе переброски в регион 14 тысяч американских военнослужащих и десятков боевых кораблей.

Новые обвинения

Как сообщает газета New York Times, Иран воспользовался ситуацией хаоса в Ираке для того, чтобы накопить там тайный арсенал баллистических ракет ближнего радиуса действия.

Это подтверждают различные источники в американских разведывательных кругах.

"Иракцы не хотят быть на коротком поводке у Ирана, - заявила член палаты представителей конгресса США, демократ от штата Мичиган Элисса Слоткин, которая входит в комитет палаты по вооруженным силам. - Но, к сожалению, из-за хаоса и неразберихи в центральном правительстве Ирака Иран находится в идеальной позиции, чтобы воспользоваться беспорядками в стране".