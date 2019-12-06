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В пятницу московские судьи зачитают приговоры сразу четырем фигурантам так называемого "московского дела", привлеченным к ответственности после летних протестов в российской столице.

Первым - в 10:00 по московскому времени - начнется заседание по делу блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова в Кунцевском суде. Жуков запомнился многим своей яркой речью в зале суда два дня назад.

Следом в 11:00 в Тверском суде откроются сразу два заседания, на которых огласят приговоры Никите Чирцову и Павлу Новикову.

В 12:00 в Мещанском суде узнает свой приговор Владимир Емельянов.

Обвинение требует для них от трех до четырех лет тюремного заключения. Жуков также обвиняется в публичных призывах к экстремизму на своем канале в YouTube.

В ходе рассмотрения обвинений суд не позволил адвокатам допросить ни одного свидетеля или эксперта защиты и отклонил почти все ходатайства адвокатов.

Жуков в последнем слове призвал всех представить себе Россию, полную любви, и во всех своих решениях руководствоваться этим образом. "Чем страшнее мое будущее - тем шире улыбка, с которой я смотрю в его сторону", - сказал он.

Все обвиняемые якобы принимали участие в несогласованной акции протеста "За честные выборы", которая прошла в Москве в июле 2019 года.

Борис Джонсон и Джереми Корбин поспорят друг с другом

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В пятницу состоятся теледебаты между лидерами двух крупнейших партий Великобритании - консерватором Борисом Джонсоном и лейбористом Джереми Корбином. Дебаты начнутся в 19:00 по Гринвичу и будут транслироваться Би-би-си.

До выборов остается шесть дней - они состоятся 12 декабря.

Это уже вторые подобные дебаты. Предыдущий раунд состоялся 19 ноября.

Оба лидера отказываются приглашать на дебаты лидера третьей по величине Либерально-демократической партии Джо Суинсон.

Меркель едет в Освенцим

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Канцлер Германии Ангела Меркель впервые посетит Освенцим, в преддверии 75-летия освобождения этого лагеря, где нацистами были убиты или умерли от невыносимых условий более миллиона человек. Лагерь был построен нацистами во время Второй мировой войны на оккупированной территории Польши, в нем погибло более миллиона евреев и около 100 тысяч других узников - поляков, цыган, советских военнопленных.

Меркель станет третьим канцлером Германии, посетившим лагерь. Первым в 1977 году был Гельмут Шмидт. В 1989 и 1995 годах Освенцим посетил канцлер Гельмут Коль.

Германская пресса пишет, что завершающая свою политическую карьеру Меркель хочет успеть побывать в Освенциме, пока она еще канцлер, поскольку она может оказаться вынуждена покинуть свой пост раньше, чем планировала.

Дополнительный символизм ее визиту придаст недавнее нападение на синагогу в Галле, а также рост популярности ультраправой партии "Альтернатива для Германии", особенно в восточных землях. Некоторые деятели этой партии высказывались в том смысле, что преступлениям нацистов в немецком обществе уделяется незаслуженно много внимания.

Зеленский между Трампом, Путиным и оппозицией

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Оппоненты президента Украины Владимира Зеленского опасаются, что во время переговоров с Владимиром Путиным в Париже, которые должны состояться в понедельник, он пойдет на слишком серьезные уступки России, пишет New York Times.

Во время своей предвыборной кампании Зеленский обещал бороться с коррупцией и добиться прекращения военных действий на востоке страны, в результате которых уже погибли не менее 13 тысяч человек.

Оппозиция опасается, что так как Зеленский не смог заручиться полноценной поддержкой со стороны администрации Трампа, то он может решить пойти на уступки Москве. Но, "если президент подпишет что бы то ни было, что гарантирует влияние России в Украине, то начнутся беспорядки", цитирует газета Владимира Арьева, члена оппозиционной партии Петра Порошенко.

Критики Зеленского говорят, что в худшем случае он предложит амнистию членам вооруженных формирований в так называемых ДНР и ЛНР и согласится на широкую автономию для этих регионов, фактически позволяющую российским военным действовать на их территории.

Аналитики считают, что в рамках переговоров в Париже Москва будет добиваться фактического контроля над самопровозглашенными республиками, для того чтобы через них влиять на политику Украины и в частности препятствовать ее вступлению в НАТО.

Все лето Зеленский пытался заручиться поддержкой со стороны Белого дома. Но в сентябре президент Трамп на совместной пресс-конференции с Зеленским лишь сказал, что надеется, что Зеленский и Путин сами разберутся в своих проблемах.

Аналитики отмечают, что любое сближение с Россией будет встречено на Украине в штыки. Согласно опросам общественного мнения, большинство жителей Украины против Минских соглашений.

Менее 20% поддерживают возможное политическое соглашение с Москвой, которого добивается Зеленский. 25% хотят продолжить попытки вернуть территории силой. 35% считают, что эти территории следует объявить оккупированными Россией, но не прибегать к военной силе для их возврата.

Лондонская Times пишет, что умиротворять медведя не стоит. Запад должен отдавать себе отчет в масштабах угрозы со стороны России до начала переговоров в Париже по вопросу о конфликте на востоке Украины.

Любое соглашение, которое не обеспечит полного контроля Украины над своей территорией станет лишь вознаграждением Владимиру Путину за его агрессию в 2014 году. Париж не должен стать вторым Мюнхеном, подчеркивает газета.

Альбер Камю был убит КГБ?

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60 лет назад в автокатастрофе погиб французский лауреат Нобелевской премии по литературе Альбер Камю. Сейчас в свет вышла книга, в которой на основе архивных материалов утверждается, что его убил КГБ за его антисоветские высказывания, пишет Guardian.

Автор книги, итальянец Джованни Кателли впервые высказал эту теорию в 2011 году в газете Corriere della Sera, заявив, что обнаружил записи в дневниках чешского поэта и переводчика Яна Забраны, из которых следует, что Камю мог быть убит.

Расследование, проведенное после гибели Камю, пришло к выводу, что у автомобиля либо сломалась ось, либо лопнула шина. Эксперты не могли понять, как подобное могло произойти на прямом отрезки дороги.

По словам Кателли, летом 1980 года Забрана написал в своем дневнике, что хорошо знающий человек сказал ему, что это было делом рук КГБ, чьи агенты якобы установили в колесе автомобиля специальное устройство, которое прокололо шину, когда машина ехала на большой скорости.

По его словам, приказ об убийстве Камю был отдан Дмитрием Шепиловым (газета почему-то называет его министром внутренних дел СССР, хотя на самом деле он был министром иностранных дел), так как его возмутила статья Камю антисоветского содержания. Агентам КГБ якобы понадобилось три года, чтобы исполнить этот приказ.

Забрана написал, что человек, рассказавший ему эту версию событий, не сообщил имени своего источника, но сказал, что ему можно полностью доверять.

Камю публично выступал на стороне венгров во время венгерского восстания 1956 года и критиковал действия Советского Союза.

Кателли провел целые годы изучая этот вопрос, пытаясь проверить, прав ли был Забрана, и пришел к выводу, что Камю и в самом деле был убит.

С Кателли и его выводами многие не согласны, не только специалисты, но и дочь самого Камю.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Автомобиль, в котором погиб Камю

Интеграция хорошо. Суверенитет лучше

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна никогда не хотела и не хочет входить в состав какого бы то ни было государства, даже, как он выразился, братской России.

В субботу Лукашенко встречается с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи.

Москва хочет углубления интеграции с Беларусью на основе союзного договора 1999 года. Среди прочего, она хотела бы создания общей валюты. Минск считает, что интеграция в том виде, как ее представляет себе российская сторона, ограничит суверенитет Беларуси.

Документы об углублении интеграции стороны намеревались подписать к 8 декабря, 20-летию создания союзного государства Беларуси и России.

Со временем и РПЦ признает автокефалию Украинской церкви?

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Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний считает, что рано или поздно РПЦ признает автокефалию его церкви. Об этом он сказал нашим корреспондентам Святославу Хоменко и Виталию Червоненко.

На протяжении года после создания ПЦУ ее признали три из 15 существующих поместных церквей. Меньше, чем рассчитывали год назад сторонники создания Украинской церкви, но больше, чем хотелось бы РПЦ.

Украинская церковь получила автокефалию от Вселенского патриарха. В октябре прошлого года РПЦ разорвала отношения с Константинополем, а после признания ПЦУ Элладской церковью объявила о прекращении церковного общения с частью иерархов этой церкви.

Несмотря на продолжающееся противостояние с Русской православной церковью, предстоятель ПЦУ называет ее представителей своими собратьями во Христе.

"Со временем, я уверен, - возможно, даже последней, - но и РПЦ будет вынуждена признать автокефалию Украинской церкви", - говорит митрополит Епифаний.

Эстония впереди почти всех

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Эстонских школьников учат думать самостоятельно, а также синтезировать знания и применять их на практике

В опубликованном недавно рейтинге качества школьного образования Эстония заняла первое место в Европе и пятое - в мире, вслед за китайскими городами, оставив далеко позади Россию, Латвию и других наследниц советской школьной системы.

В новом рейтинге PISA (Международная программа по оценке качества обучения школьников) эстонские школьники заняли первые места в Европе по всем трем категориям: чтение, математика и естественные науки.

Как объясняет Юри Вендик, в отличие от других постсоветских государств, Эстония глубоко реформировала свою систему образования и сегодня она совсем не похожа на советскую.

Манипуляции на выборах в Британии

Нынешняя предвыборная кампания в Британии станет первой, в которой партии больше всего денег потратят не на листовки или рекламу в газетах, а на агитацию в интернете и особенно соцсетях.

Между тем, британские законы за этим новым явлением не поспели, и это создает обширное поле для манипуляций - как со стороны недобросовестных политиков внутри страны, так и, по крайней мере, в теории - из-за рубежа, например со стороны недружественных стран.

Об этом в статье нашего корреспондента Алексея Калмыкова.

Медведева не спросили, а он не сказал

В своем разговоре с журналистами 20 телеканалов премьер-министр России Дмитрий Медведев ни разу не упомянул расследование Алексея Навального о роскошном самолете, которым якобы пользуется его жена.

Правда, никто из приглашенных журналистов лояльных Кремлю телеканалов его об этом и не спросил, несмотря на все призывы Навального сделать именно это.

Media playback is unsupported on your device САЙТ "Какой храм вам особенно дорог?" О чем спросили Дмитрия Медведева, а о чем - нет

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Дайджест готовили Павел Феденко и Борис Максимов