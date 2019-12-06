Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Тысячи людей вышли к полицейскому участку в Хайдарабаде, требуя наказания для убийц и насильников

Индиийская полиция в ходе следственного эксперимента застрелила четырех мужчин, подозревавшихся в изнасиловании и убийстве молодой женщины.

В четверг в Хайдарабаде было обнаружено тело 27-летней девушки, работавшей ветеринаром.

Многие в стране, включая известных в стране людей, стали требовать правосудия для убийц. Спустя несколько дней уже тысячи людей протестовали у полицейского участка в Хайдарабаде, настаивая на их казни.

Подозреваемые были задержаны, им предьявили обвинения, а в пятницу утром их вывезли на место преступления, чтобы провести следственный эксперимент.

Они были убиты, когда попытались выхватить у полицейских оружие и скрыться, сообщил представитель полиции.

"Отдать на растерзание"

Когда нашли обугленные останки девушки, выяснилось, что перед убийством над жертвой совершили групповое изнасилование.

Эта трагедия всеобщее возмущение, не в последнюю очередь из-за подозрений в том, что полиция не спешит расследовать этот случай.

Депутат индийского парламента, известная актриса Джайя Баччан заявила, что насильники и убийцы девушки должны "подвергнуться линчеванию".

"Я знаю, что это звучит ужасно, но таких людей надо отдавать на растерзание толпе", - сказала Джайя Баччан во время обсуждения трагедии в парламенте.

Когда появились сообщения об убийстве четырех обвиняемых, мать жертвы в разговоре с Би-би-си заявила, что "справедливость восстановлена". На улицы вышли тысячи людей, празднуя случившееся и приветствуя действия полиции.

Тем временем правозащитные организации, включая Международную амнистию, призвали расследовать инцидент на следственном эксперименте, чтобы выяснить, не было ли это внесудебной расправой.

"Внесудебные казни - это не способ предупреждения изнасилований", - предупредил директор Международной амнистии в Индии Авинаш Кумар.

Следственный эксперимент

Десять полицейских вместе с обвиняемыми отправились на место преступления, чтобы восстановить подробности произошедшего, сообщил комиссар полиции Би-би-си. Он уточнил, что мужчины были без наручников.

Полицейские искали телефон жертвы, ее зарядный аккумулятор и часы, которые, как сообщалось, пропали.

"Четверо мужчин сообща напали на полицейских с палками и камнями, выхватили у двух офицеров оружие и начали стрелять", - рассказал комиссар полиции В.С. Саджанар, отвечая на вопросы о том, почему мужчины были убиты.

"Хотя офицеры сохраняли сдержанность и просили их сдаться, они продолжали стрелять и нападать на нас. Это продолжалось 15 минут. Мы применили ответные меры, и четверо обвиняемых были убиты", - заявил он.

Саджанар добавил, что двое сотрудников получили травмы головы, но это не огнестрельные ранения. Полицейские попали в больницу.

Как отреагировала семья жертвы

Корреспондент Би-би-си Дипти Батини навестила семью погибшей девушки. Их соседи праздновали новости об убийстве обвиняемых, взрывая петарды и раздавая сладости.

"Я не могу передать это словами. Я почувствовала счастье. Но и печаль одновременно, потому что моя дочь больше никогда не вернется домой", - сказала мать жертвы.

Она заявила, что закон о сексуальном насилии должен быть более строгим. "Мужчины должны бояться даже смотреть на женщин! Потому что они будут наказаны", - настаивает она.

Image caption Тысячи людей собрались на месте преступления после новостей об убийстве обвиняемых

Сестра жертвы отметила, что действия полиции были "очень неожиданными".

"Я ждала правосудия. Это не вернет мою сестру, но было бы большим облегчением. Но и из-за этих действий полиции люди дважды подумают, прежде чем снова сделать что-то подобное", - считает она.

"Правосудие"

Новости о действиях полиции широко обсуждались в социальных сетях. В "Твиттере" и "Фейсбуке" многие заявили, что полиция "свершила правосудие".

Многие местные жители встретили новость об убийстве подозреваемых с восторгом. Машины останавливались прямо на шоссе, люди кричали "Да здравствует полиция!"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Люди в Дели собрались почтить память о погибшей девушке

Около двух тысяч человек собралось на месте убийства, из-за чего там сформировалась большая пробка, передает репортер Би-би-си Сатиш Балла.

На месте трагедии люди засыпали полицию лепестками роз и раздавали сладости.

Но некоторые сомневаются в официальной версии произошедшего и недоумевают, почему подследственные не были в наручниках, особенно учитывая то, что их было четверо.

Как погибла девушка

В среду 27 ноября, около шести вечера, девушка выехала из дома на мотоцикле, она отправилась на прием к врачу.

По пути у мотоцикла спустило колесо, и водитель грузовика предложил ей помощь. Она согласилась, но вместо помощи девушку заманили во двор, изнасиловали, убили, а ее тело попытались сжечь.

Ее труп в четверг обнаружил под мостом проходивший мимо молочник.

Задержать подозреваемых удалось, потому что девушка успела позвонить сестре, рассказав про сдутую шину, водителя грузовика и про то, где она находится.

В связи с этим делом были уволены трое полицейских. Семья жертвы обвинила их в бездействии: когда родственники подняли тревогу, в полиции предположили, что девушка просто сбежала из семьи.

Проблема сексуального насилия

Проблема сексуального насилия в отношении женщин привлекла широкое внимание в Индии после группового изнасилования и убийства молодой девушки в автобусе в Дели в декабре 2012 года.

Это жестокое изнасилование вызвало широкие протесты и демонстрации в Индии, и с тех пор подобные случаи привлекают пристальное внимание СМИ.

Но несмотря на то, что в отношении насильников в Индии применялись суровые меры наказания, нет никаких признаков того, что преступлений против женщин становится меньше.

Согласно правительственным данным, полицией зарегистрировано 33 658 случаев изнасилования в Индии в 2017 году. В среднем это 92 изнасилования в день.