Девушка с татуировкой коровы. Находка в Фивах заставляет пересмотреть положение женщин в Древнем Египте

Правообладатель иллюстрации Anne Austin/University of Missouri Image caption На горле женщины был изображен сакральный символ - око Гора

Профессор Университета Миссури Анн Остин обнаружила по меньшей мере семь древнеегипетских мумий, на кожу которых при жизни были нанесены причудливые ритуальные татуировки.

Хотя сами забальзамированные тела были давно изучены учеными (некоторые мумии десятилетиями хранились в музеях), покрывавшие их рисунки до последнего времени оставались незамеченными.

В процессе мумификации кожа темнеет, а нанесенные под нее чернила, напротив, выцветают, так что со временем татуировки сливаются с кожным покровом и становятся практически неразличимыми для глаз.

Искусство татуировки известно с древнейших времен. Чернильные рисунки были обнаружены, например, на руках Алтайской принцессы, жившей примерно 2500 лет назад, а также на коже ледяной мумии Этци, возраст которой составляет около 5300 лет.

До недавнего времени было принято считать, что татуировки в Древнем Египте делали проститутки. Теперь эту гипотезу придется пересмотреть: обнаруженные в некрополе Дейр-эль-Медина женщины явно имели знатное происхождение и занимали уважаемое положение в обществе.

Целительница или жрица

В 2014 году Остин впервые обнаружила слабо различимые знаки на шее одной из мумий из фиванского некрополя Дейр-эль-Медина. Изначально профессор решила, что рисунок нанесен поверх кожи, однако дальнейшие исследования показали, что это татуировка.

Чтобы разглядеть знаки получше, Остин сфотографировала их в инфракрасном диапазоне - и получила хорошо различимое изображение иероглифов.

Тогда она решила сделать аналогичные фотографии других частей тела женщины - и обнаружила на коже мумии более 30 ранее не замеченных рисунков.

Правообладатель иллюстрации Anne Austin/University of Missouri Image caption Знаки на коже становятся видны в инфракрасном свете

Среди них были изображения сакральных символов вроде ока Гора, а также кобры, обезьяны, коровы, скарабеи и различные растения. Судя по расположению татуировок - например, на лопатках или пояснице - женщина наносила их не сама, а пользовала услугами мастера.

Большинство рисунков располагались в местах, которые вряд ли были скрыты под одеждой - это позволило исследователям предположить, что татуировки делались напоказ. А учитывая характер изображений, ученые склоняются к мысли, что при жизни женщина была целительницей или жрицей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption До сих пор египтологи связывали наличие татуировок с занятием проституцией. Находка в Фивах заставляет пересмотреть эти представления (архивное фото)

"Око Гора вытатуировано у нее на шее спереди, на обоих плечах по бокам, а также на спине. С какой бы стороны ни взглянул на эту женщину современник, на него взирал всевидящий глаз божества", - объясняет Анн Остин в своей работе.

Кроме того, на обоих бедрах женщины были найдены татуировки в виде цветущего лотоса - такими же рисунками в Древнем Египте обычно украшали храмы Хатхор, древнеегипетской богини неба, материнства и плодородия. Не исключено, что женщину считали ее земным воплощением.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некрополь Дейр-эль-Медина

Вооружившись методом инфракрасной фотографии, Остин приступила к изучению других древнеегипетских мумий. И за пять лет, прошедших после первого открытия, ей удалось обнаружить скрытые временем рисунки еще на шести забальзамированных телах.

Все они принадлежали женщинам, на мужских мумиях татуировок не нашлось. Объяснение этому ученым еще предстоит найти.