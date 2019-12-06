Правообладатель иллюстрации Met Police

Британский тинейджер, сбросивший маленького ребенка о смотровой площадки галереи Тейт Модерн в августе этого года, признал себя виновным в покушении на убийство, объяснив суду свои действия желанием прославиться.

Джонти Брейвери был арестован сразу после того, как шестилетний мальчик упал со смотровой площадки на нижний балкон на уровне пятого этажа. Его задержали до прибытия полиции другие посетители музея, на глазах у которых произошло это преступление.

Брейвери не был знаком с мальчиком: тот приехал на экскурсию в Лондон из Франции вместе с семьей. Пострадавший ребенок с тяжелыми травмами был увезен в реанимацию. Он перенес сильное внутричерепное кровоизлияние и травму позвоночника и до сих пор двигается с трудом.

На судебном процессе в Олд Бейли подсудимый заявил, что намеревался совершить убийство, чтобы попасть в новости по телевидению, а жертву выбрал случайно.

Покушение было спланировано заранее, признался он.

Приговор Брейвери, как ожидается, будет вынесен в феврале.

Правообладатель иллюстрации Stuart Haggas Image caption Ребенок был сброшен с площадки на 10 этаже и упал на пятом

Зачем он это сделал?

На первых же допросах в полиции Джонти Брейвери объяснял, что хотел доказать "всем тем идиотам", которые говорили, что у него нет психических отклонений, их неправоту.

Он постоянно спрашивал полицейских, покажут ли это происшествие по телевизору.

"Я хотел, чтобы в новостях показали, кто я такой и что я сделал, чтобы это уже было официально и никто бы уже не смог сказать ничего другого", - объяснил он.

На момент совершения преступления ему было 17 лет, а по британским законам сообщать имя и показывать фото несовершеннолетних фигурантов уголовных дел запрещено. Его имя попало в прессу только после того, как в октябре ему исполнилось 18.

С середины октября Джонти Брейвери содержится в психиатрической больнице строгого режима Бродмур. У него диагностировано расстройство аутического спектра, обсессивно-компульсивное расстройство, также врачи предполагают расстройство личности.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Галерея Тейт-модерн находится в перестроенном здании электростанции

Отец подростка Пирс Брейвери написал в соцсетях несколько постов о важности информирования об аутизме и доступности лечения, однако позднее удалил их.

Как чувствует себя пострадавший?

Семья ребенка, которого Брейвери сбросил с 10-го этажа, говорит, что мальчику по-прежнему требуется интенсивная реабилитация. Функции мозга у него пока не восстановились в полной мере, как и подвижность рук и ног.

"Он постоянно просыпается от боли. Но он не может рассказать об этом и не может вызвать персонал больницы среди ночи", - рассказали родители пострадавшего.

"Жизнь остановилась для нас четыре месяца назад. Мы не знаем, когда сможем - если вообще сможем - вернуться на работу или вернуться в наш дом, который совсем не приспособлен для инвалидной коляски. Мы измотаны. Мы не знаем, чем это все кончится, но мы держимся", - заявили родители, поблагодарив всех, кто помогает и сопереживает семье.

На сайте GoFundMe на лечение мальчика собраны 153 тыс. евро.

Прокурор Эмма Джонс так описала то, что произошло в Тейт-модерн 6 августа: "Брейвери наметил свою жертву и просто выбросил мальчика со смотровой площадки вниз, имея четкое намерение его убить".

"То, что он смог выжить после падения на пять этажей вниз - экстраординарно", - добавила прокурор.