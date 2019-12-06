Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption База военно-морской авиации США в Пенсаколе, штат Флорида

Три человека погибли и 11 получили ранения в результате стрельбы, открытой курсантом из Саудовской Аравии на базе военно-морской авиации США в Пенсаколе, штат Флорида.

В перестрелке с полицией нападавший был убит. Это уже второй по счету инцидент со стрельбой на военных базах ВМФ США за последнюю неделю.

Первые сообщения о стрельбе на военной базе полиция получила рано утром в пятницу. По словам шерифа округа Эскамбия Дэвида Моргана, в районе 7 утра в службу 911 позвонил военнослужащий, сообщивший, что в одном из учебных корпусов слышны выстрелы.

Двое сотрудников полицейского управления, прибывшие на место, вступили в перестрелку с нападавшим. В результате стрелок был убит, а оба помощника шерифа получили ранения.

"Место преступления выглядело как сцена из боевика", - сказал Морган.

Начальник военной базы капитан Тимоти Кинселла подтвердил, что в результате стрельбы три человека погибли и 11 получили ранения различной степени тяжести.

Позднее представители властей сообщили, что нападавший был военным из Саудовской Аравии, проходившим на базе курс летной подготовки. Мотивы стрелка сейчас пытается выяснить ФБР, не исключая и версию террористического акта.

"Разумеется, правительству Саудовской Аравии придется улучшить ситуацию для этих жертв, - сказал губернатор Флориды Рон ДеСантис. - Я думаю, они здесь в долгу, учитывая, что это был один из их людей".

Президент США Дональд Трамп опубликовал твит в котором поделился, что его держат в курсе дела.

"Мои мысли и молитвы с жертвами и их семьями в это тяжелое время", - написал он.

На базе Пенсакола постоянно находятся более 16 тысяч военнослужащих и 7400 гражданских специалистов. Ежегодно около 60 тысяч курсантов из различных войск ВС США и иностранных студентов проходят обучение в тренировочном центре.

Инцидент в Пенсаколе стал вторым по счету происшествием со стрельбой на базах ВМС США за последнюю неделю. В минувшую среду двое гражданских специалистов погибли после того, как матрос одной из подводных лодок открыл огонь на верфи ВМФ в Перл-Харборе, штат Гавайи. Нападавший покончил с собой.