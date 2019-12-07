Министр СМИ Британии: "Возможная причастность России к утечкам Reddit - это очень серьезно"

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Сайт Reddit заявил о закрытии на своей платформе 61 аккаунта, связанного с утечкой документов о якобы ведущихся секретных переговорах между Великобританией и США о будущем британской системы здравоохранения (NHS). За утечкой, по мнению администрации сайта, стоит Россия.

По словам министра цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Ники Морган, возможная причастность России к утечке - очень серьезный вопрос.

"Насколько я понимаю из заявления сайта, знающие люди уверены, что налицо все признаки влияния извне. И если все обстоит именно так - это очень серьезно. Разумеется, прежде всего нас волнует потенциальная возможность вмешательства в наши выборы, и наше министерство пристально следит за ситуацией", - заявила министр Ники Морган.

В чем суть утечки

На прошлой неделе на сайте Reddit появились выдержки из документов, якобы содержащих подробности переговоров о возможной частичной продаже британской Национальной системы здравоохранения (NHS) частным американским компаниям.

В июне этого года, во время визита в Лондон, президент США Дональд Трамп заявил о готовности заключить с Британией торговое соглашение после ее выхода из Евросоюза и назвал будущее NHS важным условием этого соглашения.

Тогда слова Трампа вызвали бурю негодования британских политических элит и обывателей.

Сайт Reddit предполагает, что утечка документов о якобы ведущихся на эту тему переговорах может быть частью российской кампании по дезинформации.

"В начале октября ссылку на документы выложил пользователь под ником "gregoriator", он же через некоторое время переопубликовал пост, но уже под ником "ostermaxnn", который, по мнению Reddit, принадлежит тому же человеку. Мы также обнаружили целый ряд аккаунтов, занимавшихся манипуляциями с оригинальным постом, которые выражались в формировании определенного общественного мнения в отношении написанного. Все эти аккаунты работают по тому же принципу, что и оригинальная Secondary Infektion. На этом основании мы полагаем, что последняя утечка - дело рук тех же специалистов по фейковым вбросам", - говорится в заявлении администрации Reddit, размещенном на сайте в пятницу.

Secondary Infektion - название масштабной кампании по дезинформации в Британии, проводимой на шести языках и 30 различных платформах в интернете, которую, по мнению западных экспертов и специалистов Facebook, организовала Россия.

Предвыборный козырь

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лидер лейбористов Джереми Корбин считает, что попавшие в прессу документы наглядно показывают, что ждет Британию в случае брексита и при правительстве тори

Главные претенденты на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонон и Джереми Корбин горячо обсуждали вопрос утечки в ходе прошедших в пятницу теледебатов.

По мнению лейбориста Корбина, вскрывшаяся информация показывает, что тори торгуют национальной системой здравоохранения. Консерватор Джонсон это отрицает, в очередной раз заявив, что NHS не продается.

Лейбористы активно используют ситуацию в их предвыборной кампании в преддверии всеобщих выборов в Великобритании, назначенных на 12 декабря.