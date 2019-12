В Минске протестуют против интеграции с Россией. Лукашенко - на переговорах с Путиным

Правообладатель иллюстрации EPA

В центре Минска прошла акция против "углубленной интеграции" Беларуси и России. Сегодня в Сочи проходят переговоры белорусского президента Александра Лукашенко с Владимиром Путиным по вопросам углубления экономической интеграции в рамках Союзного государства.

Митингующие на Октябрьской площади выступили против интеграции с Россией и за независимость Беларуси. Они не хотят признавать документы по интеграции России и Беларуси, если лидеры стран сегодня их подпишут.

В течение почти шести часов люди колонной ходили по центральным площадям Минска, скандируя лозунги. От площади митингующие прошли по проспекту Независимости к Дому правительства, а затем направились к площади Свободы.

По данным правозащитного центра "Вясна", на митинг собралось до 730 человек. По данным Naviny.by, в акции приняло участие около тысячи человек.

Протестующие провели акцию "живая цепь" - около двухсот человек встали вдоль проспекта Независимости, взявшись за руки.

Как сообщает корреспондент Би-би-си Татьяна Мельничук, митингующие также порвали около десятка небольших портретов Путина, но обрывки за собой собрали, чтобы не сорить на площади.

Перед митингом, как пишет Naviny.by, на ступеньках Дворца республики произошла потасовка между участниками акции и силовиками, которые пытались не пропустить людей к зданию. По данным издания, по рации милиции отдавали приказы: "Аккуратно, не демонстративно, без рук".

Правообладатель иллюстрации EPA

Милиция, по данным портала Tut.by, протестующих не задерживала, но предупреждала, что митинг незаконен, и предлагала разойтись. На фотографиях с митинга видны плакаты с лозунгами: "Нет русскому фашизму и бандитизму", "This is not integration - this is occupation" ("Это не интеграция - это оккупация").

Лидеры оппозиции призвали продолжить протест в воскресенье.

Правообладатель иллюстрации EPA

На акции можно было увидеть бело-красно-белые флаги - символы оппозиции, а также флаги Евросоюза.