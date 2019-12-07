Ученого на ученого. США и Иран обменялись заключенными

Правообладатель иллюстрации US Embassy Bern Image caption Сиюэ Вана встретил посол США в Швейцарии Эдвард МакМаллен

Американский исследователь китайского происхождения Сиюэ Ван, обвиненный в шпионаже властями Ирана, был отпущен на свободу в обмен на освобождение иранского ученого, профессора Массуда Солеймани, арестованного в США.

Сиюэ Ван был арестован в Иране в 2016 году, его обвинили в сотрудничестве с иностранными властями.

Он проводил в Иране исследование для своей диссертации и был обвинен в попытке получить доступ к чрезвычайно секретной информации, чтобы затем передать ее американским и британским научным организациям. Его приговорили к десяти годам тюрьмы, из которых три он уже отсидел.

Массуд Солеймани, специалист в области стволовых клеток, был арестован в 2018 году. Его обвинили в попытке вывезти биоматериалы в Иран в нарушение торговых санкций, наложенных на страну из-за ее ядерной программы.

Оба ученых настаивали на своей невиновности.

Этот обмен - редкий случай взаимного сотрудничества между двумя странами, отношения между которыми остаются чрезвычайно натянутыми много лет.

Между США и Ираном нет дипломатических отношений со времен Исламской революции 1979 года. Нынешний обмен стал возможен благодаря посредничеству правительства Швейцарии, которая представляет интересы обеих стран в их столицах.

Ван вылетел на правительственном самолете Швейцарии из Тегерана в Цюрих, а затем - на авиабазу Рамштайн в Германии. Там он пройдет медицинский осмотр, после которого отправится домой.

Солеймани тоже вылетел в Цюрих и, как ожидается, в скором времени полетит в Тегеран.

Правообладатель иллюстрации Javad Zarif Twitter Image caption Массуд Солеймани (справа) и министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф после освобождения ученого

Об освобождении Солеймани у себя в "Твиттере" написал министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

"Я рад, что профессор Массуд Солеймани и мистер Сиюэ Ван скоро увидят своих родных", - говорится в его твите. Также он опубликовал совместное фото с Солеймани.

Президент США Дональд Трамп заявил: "Освобождение пленных американцев имеет огромное значение для моей администрации, и мы будем продолжать прилагать все усилия, чтобы наши граждане, захваченные за рубежом, возвращались домой".

"Наша семья снова вместе. Наш сын Шаофан и я ждали этого дня три долгих года, и трудно выразить словами, как мы рады, что мы снова увидим Сиюэ", - сказала супруга ученого.

Университет Принстона, где училсяи вел научную работу Ван, тоже заявил, что рад его освобождению и ждет его возвращения в кампус.