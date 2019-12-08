Стрельба на авиабазе во Флориде: что известно и какие будут последствия

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На базе ВМС США Пенсакола служат 16000 военных

Курсант из Саудовской Аравии, убивший в пятницу трех человек на базе военно-морской авиации США в Пенсаколе, штат Флорида, перед стрельбой мог смотреть видео массовых расстрелов, сообщил представитель властей, а также он цитировал Усаму бин Ладена, считает мониторинговая группа.

В перестрелке с полицией нападавший был убит. ФБР сейчас изучает его мотивы и не исключает версию теракта. Это уже второй случай со стрельбой на военных базах ВМС США за последнюю неделю. Что известно об инциденте и стрелявшем - и какие могут быть последствия?

Как произошел инцидент?

Первые сообщения о стрельбе на военной базе полиция получила рано утром в пятницу. По словам шерифа округа Эскамбия Дэвида Моргана, в районе семи утра в службу 911 позвонил военнослужащий, сообщивший, что в одном из учебных корпусов слышны выстрелы.

Двое сотрудников полицейского управления, прибывшие на место, вступили в перестрелку с нападавшим. В результате стрелок был убит, а оба помощника шерифа получили ранения.

Американские СМИ назвали имя нападавшего - Мохаммед Саид Альшамрани. Власти сообщили, что он был военным из Саудовской Аравии, проходившим на базе курс летной подготовки.

Издание USA Today со ссылкой на источник в военном руководстве сообщает, что он был вооружен пистолетом, которого не было на балансе американских вооруженных сил.

В пятницу власти США задержали шестерых граждан Саудовской Аравии. Трое из них, как пишет газета New York Times, снимали стрельбу на камеру.

Как военнослужащий Саудовской Аравии попал на базу?

Нападавший был одним из 852 военнослужащих из Саудовской Аравии, проходивших обучение по программе для военных из стран - военных союзников США. Начал учиться в августе 2017 года и должен был закончить в 2020 году. Изучал английский язык и учился управлять самолетом.

В этой программе участвуют 5180 курсантов из 153 стран мира. Многие из них после обучения будут работать с военной техникой, которую иностранные армии закупают у США.

Был ли это теракт?

ФБР не исключает версию теракта.

Организация SITE Intelligence Group, которая мониторит джихадистские медиа во всем мире, сообщила, что за несколько часов до стрельбы в "Твиттере" появилось заявление, автор которого назвал Америку "страной зла". Это мог быть Мохаммед Саид Альшамрани, считает организация.

Агентству Рейтер не удалось установить подлинность учетной записи Альшамрани и авторство постов. "Твиттер" деактивировал его учетную запись в пятницу, пишет газета Washington Post.

"Я против вас не из-за того, что вы американцы. Я не испытываю ненависти к вашим свободам. Я ненавижу вас, потому что вы ежедневно поддерживаете, финансируете и совершаете преступления не только против мусульман, но и против человечества", - цитирует сообщение SITE Intelligence Group.

Автор также упомянул войны, которые США ведут на Ближнем Востоке, раскритиковал Вашингтон за поддержку Израиля и процитировал террориста Усаму бин Ладена, следует из сообщения SITE.

Следствие сейчас устанавливает, действительно ли эти слова были написаны нападавшим, передает Эй-би-си.

Кроме того, стало известно о видео с массовыми расстрелами, которое смотрел подозреваемый. На этой неделе он показывал это видео и другим людям, сообщают американские СМИ со ссылкой на анонимного представителя властей, осведомленного о ходе расследования.

Несколько саудовских курсантов были задержаны для допроса. Власти при этом не утверждают, что они причастны к нападению.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что на данном этапе расследования еще рано называть этот инцидент террористическим актом.

Сенатор Рик Скотт, бывший губернатор Флориды, заявил: "Это был теракт, независимо от того, был ли его причиной радикальный ислам - или его исполнитель был психически неуравновешенным". Конгрессмен Мэтт Гэтц, представитель избирательного округа, в котором находится база в Пенсаколе, тоже считает, что это был террористический акт.

Что известно о жертвах?

Власти США пока не называют имен погибших, однако родные узнали об одном из них. Им оказался 23-летний выпускник Военно-морской академии США Джошуа Калеб Уотсон из Алабамы.

Его семья считает, что он погиб героически. "Джошуа Калеб Уотсон спас бесчисленное количество жизней ценой своей собственной, - цитирует его брата Адама USA Today. - После того, как в него несколько раз выстрелили, он выбрался наружу и рассказал, где находился стрелявший, и эти подробности были бесценны".

Еще один погибший - 19-летний летчик Мохаммед Хайтам из Санкт-Петербурга, штат Флорида, подтвердила USA Today его бабушка Доретта Брэди. Ее внук поступил на службу в ВМС США в 2018 году и должен был закончить программу летной школы 19 декабря, пишет Tampa Bay Times.

Как отреагировали власти США и Саудовской Аравии?

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что король Саудовской Аравии Салман назвал нападение варварским.

"Король Саудовской Аравии Салман только что позвонил, чтобы выразить искренние соболезнования. Он выражает сочувствие семьям и друзьям военнослужащих, которые были убиты или ранены в ходе этого происшествия", - написал Трамп в "Твиттере".

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump King Salman of Saudi Arabia just called to express his sincere condolences and give his sympathies to the families and friends of the warriors who were killed and wounded in the attack that took place in Pensacola, Florida.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 декабря 2019 г.

"По его словам, народ Саудовской Аравии возмущен варварским поступком и он ни в коем случае не является примером отношения Саудовской Аравии к американскому народу", - процитировал короля президент США.

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что правительство Саудовской Аравии, по его мнению, "в долгу перед жертвами, учитывая, что это был один из их людей".

Позднее Трамп заявил, что король Салман примет участие в оказании помощи семьям погибших.

МИД Саудовской Аравии в своем заявлении назвал нападение "ужасающим" и пообещал оказать максимальное содействие расследованию.

Какие могут быть последствия для иностранных военных?

Программа обучения иностранных военных действовала в США долгие годы. По словам Трампа, пришло время пересмотреть ее условия.

"Полагаю, мы будем пересматривать всю процедуру. Мы начнем незамедлительно", - заявил он.

Сенатор Скотт также призвал пересмотреть условия программ подготовки иностранных военных на американской земле. "Очевидно, что нам следует принять меры для того, чтобы все иностранцы подвергались пристальным проверкам перед тем, как проходить подготовку бок о бок с американцами в униформе", - считает он.

Министр обороны Эспер заявил, что следует проверить, достаточно ли тщательно проверяются иностранные военные, которые приезжают учиться в Америку.

Официальные лица Саудовской Аравии не только осуждают поступок своего военного, но и говорят о важности программы. Заместитель министра обороны Халид бин Салман написал в "Твиттере", что сам проходил обучение на американской военной базе, а приобретенный опыт пригодился саудовским военным в борьбе с терроризмом.

Пропустить Twitter пост , автор: @kbsalsaud A large number of Saudi graduates of the Naval Air Station in Pensacola moved on to serve with their U.S counterparts in battlefronts around the world, helping to safeguard the regional and global security. Today's tragic event is strongly condemned by everyone in Saudi Arabia — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) 6 декабря 2019 г.

Специалист по вопросам иммиграции Алекс Наурасте обращает внимание на то, что стрелявший, скорее всего, находился в США по визе А-2, которую обычно выдают официальным лицам и госслужащим зарубежных стран - в том числе военным. Получатели визы категории А-2 не проходят никаких дополнительных проверок.

Что известно о базе Пенсакола?

Пенсакола - база "Голубых ангелов", авиационной группы высшего пилотажа ВМС США. На ней постоянно находятся более 16 тысяч военнослужащих и более семи тысяч гражданских специалистов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption База ВМС США Пенсакола, штат Флорида

Ежегодно около 60 тысяч курсантов из различных войск вооруженных сил США и иностранных студентов проходят обучение в тренировочном центре.

Это уже второй инцидент со стрельбой на американской военной базе на этой неделе. В среду двое гражданских специалистов погибли после того, как матрос одной из подводных лодок открыл огонь на базе в Перл-Харборе, штат Гавайи. Нападавший тогда покончил с собой.