Северная Корея заявила о проведении "очень важного" испытания

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КНДР заявила, что в субботу провела "очень важное" испытание - не уточнив при этом, чего именно. Эксперты полагают, что это мог быть не запуск ракеты, а наземное испытание ракетного двигателя.

"Во второй половине 7 декабря 2019 года на космодроме Сохэ было проведено очень важное испытание. Академия национальной обороны КНДР доложила ЦК Трудовой партии Кореи об успешном результате, который уже скоро окажет значительное влияние на изменение стратегического положения КНДР", - говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства.

Другие подробности не сообщаются. Заявление прозвучало сразу после того, как Пхеньян дал понять, что больше не заинтересован в дальнейших переговорах с США. Денуклеаризация больше не значится в повестке переговоров, заявил в субботу постпред КНДР при ООН Ким Сон.

Северная Корея установила крайний срок до конца этого года, чтобы заключить сделку с США по денуклеаризации, от которой Пхеньян ждет значительного ослабления санкций. В противном случае КНДР обещала пойти по альтернативному пути.

Несмотря на санкции США и ООН, введенных из-за ядерных и ракетных программ, Северная Корея в начале этого года возобновила испытания баллистических ракет малой дальности. А на этой неделе в КНДР возобновились и риторические атаки на Трампа - впервые более чем за год.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что все еще надеется достичь соглашения. Для Трампа заключение соглашения с лидером КНДР стало ключевым пунктом внешнеполитической повестки в 2018 году, но он так и не смог добиться существенных уступок по денуклеаризации, хотя провел уже три встречи с Ким Чен Ыном - и даже на мгновение пересек границу Северной Кореи в июне этого года.

Media playback is unsupported on your device Трамп ступил на землю КНДР. Раньше этого не делал ни один президент США

В июне 2018 года - после первой встречи с Ким Чен Ыном - Трамп говорил журналистам, что Северная Корея обязалась демонтировать одну из своих ракетных установок, и позже представили США уточняли, что речь идет именно о космодроме Сохэ.

Позже аналитики со ссылкой на спутниковые снимки сообщали, что некоторые ключевые объекты на Сохэ демонтируются. Однако после второй встречи лидеров США и КНДР, которая прошла в феврале этого года и закончилась провалом, новые снимки показали, что начались работы по их восстановлению.

Трамп говорил, что будет "очень разочарован", если это окажется правдой.

Аналитики полагают, что Северная Корея хочет запустить космический спутник, если не добьется уступок от США, потому что это позволило бы ей продемонстрировать свои возможности менее провокационным образом, чем запуск баллистической ракеты большой дальности.

По мнению экспертов, сейчас на космодроме могло пройти испытание двигателя для запуска спутника или двигателя межконтинентальной баллистической ракеты. Ранее эта площадка уже использовалась для испытания ракетных двигателей, а для запуска межконтинентальных баллистических ракет - нет.

"Вероятно, это наземное испытание двигателя на испытательном стенде Сохэ. Это не запуск", - цитирует эксперта по ядерным технологиям Анкита Панду агентство Рейтер.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, который обычно оперативно делает заявления об испытаниях в КНДР, в этот раз отказался от комментариев, пишет Рейтер.