В Дели загорелась фабрика, где спали рабочие. Десятки жертв

Правообладатель иллюстрации ANI Image caption Есть опасения, что число погибших будет расти

По меньшей мере 43 человека погибли в результате крупного пожара на фабрике в столице Индии, сообщает Рейтер со ссылкой на представителей властей.

Огонь вспыхнул рано утром в воскресенье в центре Дели. По словам спасателей, в это время в многоэтажном доме спали десятки рабочих.

Есть опасения, что число жертв будет расти.

Шестиэтажная фабрика работала в перенаселенном жилом районе. Там находится крупнейший рынок города Садар-Базар. В районе узкие улочки, что затруднило работу пожарных.

56 человек были госпитализированы, сказал Hindustan Times главный офицер пожарной службы Дели Атул Гарг. По его словам, все они пострадали от дыма.

Правообладатель иллюстрации ANI via REUTERS TV Image caption Из-за узких улочек было трудно отвозить пострадавших в больницы

На фабрике производили сумки, и внутри хранилось много сырья, из-за чего пожар быстро распространился, пишет агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ. Садар-Базар - оптовый рынок предметов домашнего обихода.

Причина пожара выясняется. Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что власти "оказывают всю возможную помощь на месте трагедии".