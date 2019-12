Навальный: табличка с именами "Андрей Костин" и "Наиля" исчезла со скамейки в Нью-Йоркском парке

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Установка мемориальной таблички на скамейке в центральном парке Нью-Йорка стоит от десяти тысяч долларов, говорят в ФБК Навального

Оппозиционер Алексей Навальный со ссылкой на пользователей соцсетей сообщил, что с одной из скамеек в центральном парке Нью-Йорка исчезла табличка с упоминанием имен Андрея Костина и Наили.

Об исчезновении таблички, упоминавшейся в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, написали несколько пользователей "Твиттера", приложив видео со скамейкой в парке, на которой видна прямоугольная выемка под табличку.

В своем расследовании ФБК Навального утверждал, что табличка с надписью "Andrey Kostin, don't forget we are of the same blood. I love you. Nailya, 2015" ("Андрей Костин. Не забудь: мы с тобой одной крови. Наиля, 2015") была якобы сделана по заказу телеведущей канала "Россия 1" Наили Аскер-заде.

Пропустить Twitter пост , автор: @Alexey__Kovalev Не могу молчать. Больше всего в расследовании про Наилю Аскер-Заде меня ВЗБЕСИЛО, что та самая скамеечка в Централ-парке с любовным посланием — это ДВОЙНОЙ ПЕРЕВОД с Киплинга (We be of one blood, thou and I в оригинале) на русский и потом обратно, но криво! Как так можно вообще! pic.twitter.com/nepq7ffPnx — Alexey Kovalev (@Alexey__Kovalev) 3 декабря 2019 г.

Аскер-заде, по версии ФБК, будто бы состоит в отношениях с президентом ВТБ Андреем Костиным, расследование о ней фонд выпустил 2 декабря. Ссылки на статьи о связи телеведущей с Костиным массово блокировались по решению суда по искам ВТБ, писали "Ведомости".

Авторы расследования ФБК утверждают также, что жена премьер-министра России Светлана Медведева якобы совершала многочисленные перелеты на бизнес-джете Bombardier Global Express 5000, стоимость которого оценивается в 50 млн долларов. К такому выводу они пришли, сопоставив данные о перемещении самолета и информацию о поездках жены премьера.

Согласно декларации о доходах Медведевой за 2018 год, опубликованной на сайте правительства, ее годовой доход составил 0 рублей, а единственное записанное на нее транспортное средство - автомобиль марки Volkswagen Golf.

В публикации ФБК сказано, что ранее этот самолет принадлежал офшору банка ВТБ, а сейчас записан на офшор в Белизе. На этот же офшор записан Bombardier Global 6000 (стоимостью 60 млн долларов), которым, как утверждает фонд Навального, пользуется телеведущая "России 1" Наиля Аскер-заде.

Media playback is unsupported on your device САЙТ "Какой храм вам особенно дорог?" О чем спросили Дмитрия Медведева, а о чем - нет

Кто оплачивал перелеты на этих двух Bombardier, установить не удалось, но ФБК усмотрел в этом проявление коррупции.

Пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов впервые прокомментировал расследование ФБК в интервью интернет-изданию "Лента.ру". Его спросили, почему вопрос по поводу публикации Навального не прозвучал во время большого интервью 20 телеканалам, которое Медведев давал 5 декабря.

"Что касается этого опуса, то, как вы успели заметить, сам председатель правительства РФ традиционно не отвечает на провокации Навального и иже с ним. Много чести", - ответил пресс-секретарь Медведева.