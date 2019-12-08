1800 км пешком по льдам: завершен эпический поход по Арктике

Правообладатель иллюстрации Instagram/Mike Horn Image caption Майк Хорн упал в ледяную воду и заработал обморожение кистей рук и носа

Экспедиция через Северный полюс норвежца Борге Усланда и уроженца ЮАР Майка Хорна завершилась благополучно. У полярников заканчивалась еда, но помогло подкрепление из Норвегии.

Поход начался в конце сентября. Всего исследователи прошли около 1,800 км по льду в условиях полярной ночи.

Одной из целей экспедиции был сбор информации о таянии льдов Арктики. Ученые связывают этот процесс с глобальным потеплением.

Поход должен был завершиться в середине ноября, но из-за скачков температуры и дрейфующего льда Усланд и Хорн отстали от графика.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Исследовательское судно "Ланс", до которого в итоге добрались Хорн и Усланд

Еще в пятницу у пары должна была закончиться еда, но к ним подоспели норвежские исследователи Бенгт Ротмо и Александр Гамме. Вместе они добрались до исследовательского судна "Ланс".

На борту "Ланса" Хорн и Усланд выйдут из льдов Арктики и пересядут на другое судно, "Пангею", на котором достигнут берегов Шпицбергена.

Эвакуация

Норвежская экспедиция вышла на встречу Хорну и Усланду во вторник. Организатор похода Ларс Эббесен держал связь с обеими группами по спутниковой связи.

Правообладатель иллюстрации Mike Horn website Image caption Усланд и Хорн неделями шли в кромешной тьме, в условиях полярной ночи

В пятницу он рассказал Би-би-си, что Хорн и Усланд отказались от эвакуации на вертолете, но согласились встретиться с норвежцами.

У пары заканчивалось продовольствие, а ветер усиливался. Если бы ураган отрезал их от внешнего мира, они остались бы обречены на голод.

Правообладатель иллюстрации mikehorn.com Image caption Борге Усланд завтракает у Северного полюса

1800 км по льду

Усланд и Хорн начали путь по льду 23 сентября. Они неделями шли в кромешной тьме, в условиях полярной ночи.

Их путь осложняли резкие скачки температуры воздуха, которая колебалась от -40°C до +2°C. Исследователи считают, что виной тому глобальное потепление.

Дрейфующие льдины порой отбрасывали путешественников назад, удлиняя поход. Местами лед был тоньше обычного.

Один раз Хорн упал в ледяную воду и заработал обморожение кистей рук и носа. Оба исследователя, по словам Хорна, сильно похудели и очень устали за время путешествия.

Усланду - 57 лет, Хорну - 53. В 2006 году они стали первыми людьми, достигшими Северного Полюса зимой, без механического транспорта и даже собак.