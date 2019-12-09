Первая встреча Путина и Зеленского

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Киеве оппозиция собрала людей на митинг в преддверии переговоров в Париже

В Париже пройдут переговоры лидеров Украины, России, Франции и Германии об урегулировании конфликта в Донбассе - встреча станет первым саммитом в "нормандском формате" за последние три года.

Встреча интересна еще и тем, что в рамках переговоров состоится первое личное знакомство российского президента Владимира Путина с избранным в этом году президентом Украины Владимиром Зеленским.

В воскресенье оппозиция в Киеве собрала людей на митинг под лозунгами "Нет капитуляции", "Держись подальше от Москвы", "Российский газ - это петля на наших шеях". О чем будут разговаривать российский и украинский президенты и какие результаты можно ждать от парижского саммита, читайте в статье Путин и Зеленский встречаются в Париже. Принесут ли переговоры мир в Донбасс?

ВАДА рассмотрит вопрос об исключении России из международных спортивных состязаний на 4 года

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Понедельник - важный день для российского спорта: всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) за семь месяцев до Олимпиады в Токио должно решить, отстранять ли Россию на четыре года участия в международных соревнованиях за допинг, как рекомендовал ранее Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Еесли ВАДА поддержит рекомендацию, России будет запрещено участвовать в Олимпийских играх в Токио в будущем году и в других крупных спортивных соревнованиях.

Комитет также настаивает на том, чтобы России запретили проводить у себя уже запланированные спортивные состязания, "за исключением тех случаев, когда это невозможно сделать по закону или из практических соображений", а также предлагает в ближайшие четыре года не допускать российских спортивных функционеров на международные спортивные мероприятия.

Одновременно предлагается ввести запрет на подъем российского флага на всех крупных спортивных состязаниях.

Россия может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.

О допинговом кризисе корреспондент Би-би-си Елизавета Фохт поговорила в конце ноября с главой РУСАДА Юрием Ганусом: "Дна мы еще не достигли". Глава РУСАДА - о допинге и Кремле

Верховный суд Британии рассмотрит спор о долгах Украины России на $3 млрд

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В Верховном суде Великобритании начинаются слушания спора между Россией и Украиной о "долге Януковича" - Москва требует вернуть 3 млрд долларов, выданных в дни Евромайдана 2013 года украинскому экс-президенту Виктору Януковичу, вскоре после этого бежавшему в Россию. Киев платить не хочет, поскольку считает тот выпуск еврооблигаций не кредитом, а инструментом агрессии против Украины. Слушания продлятся четыре дня.

Про слушания в Высоком суде и Апелляционном суде можно прочитать тут:

Генеральный инспектор минюста США отчитается по делу о возможном вмешательстве России в американские выборы

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Генеральный инспектор министерства юстиции США Майкл Хоровиц в понедельник публикует отчет о возможном вмешательстве России в ход президентских выборов в США в 2016 году.

В одной из глав отчета речь пойдет об информации из досье, составленного бывшим офицером британской разведки МИ-6 Кристофером Стилом. В этом досье, обнародованном в 2017 году, содержатся утверждения о попытках Москвы вмешаться в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре между Кремлем и представителями избирательного штаба Дональда Трампа.

Летом 2017 года расследованием возможных связей команды кандидата-республиканца с Россией взялся спецпрокурор Роберт Мюллер. Летом 2019 года по итогам двухлетнего расследования Мюллер пришел к выводу, что хотя "Россия вмешалась в выборы и предприняла попытку поддержать определенного кандидата", но у него оказалось "недостаточно доказательств" широкого заговора кампании Трампа с Россией.

Россия неоднократно отрицала любые обвинения во вмешательстве в американские выборы.

Переговоры Путина и Лукашенко: результата нет, не решили встретиться опять

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Переговоры президентов России и Беларуси, продолжавшиеся пять с лишним часов, судя по всему, закончились безрезультатно. По крайней мере на высшем уровне ни одна из сторон их комментировать не стала.

Уже многие годы главным вопросом российско-белорусских отношений остаются энергоносители. Как и лет десять назад, Лукашенко потребовал в Сочи, чтобы цены на газ и нефть были такими же, как и внутри России. "В противном случае, - пригрозил он, - мы просто не зададим основу наших отношений".

Что ответил на это Путин - неизвестно, хотя представители российской делегации и говорили о "серьезном прогрессе" в переговорах "даже по вопросу нефти и газа".

Формально же эти переговоры были приурочены к 20-летию со дня подписания договора о создании союзного государства. Однако за два дня до встречи в Сочи Лукашенко уверял, что у него нет планов войти в состав любого государства, "даже братской России".

Тогда же в Минске прошла акция протеста против "углубленной интеграции", участники которой говорили, что это означало бы утрату независимости.

В Гонконге прошел один из самых массовых маршей за всю историю протестов

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Участники протестов в Гонконге устроили один из крупнейших антиправительственных маршей. По их подсчетам, на марш собралось около 800 тыс. человек, хотя власти утверждают, что участников было 183 тысячи.

Впервые с начала протестов полиция официально разрешила продемократической организации Гонконга "Фронт за гражданские права" провести такой марш. Накануне власти опубликовали заявление, в котором призвали к спокойствию и признали, что "усвоили урок и теперь будут покорно прислушиваться к общественному мнению и принимать критику в свой адрес".

А в конце марша правительство заявило, что "надеется решить глубокие проблемы Гонконга путем диалога".

В свою очередь организаторы протестного шествия подчеркнули, что у правительства есть последний шанс выполнить их требования, которые включают независимое расследование поведения полиции в ходе протестов, амнистию всем арестованным участникам акций и свободные выборы.

В общей сложности за последние месяцы было арестовано около 6 тыс. человек, и в ходе стычек пострадали сотни участников протестов и полицейских. Воскресный марш, несмотря на его масштабы, прошел в целом мирно.

Почему "Доктор Зло" не боится Дональда Трампа?

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Северная Корея часто ведет себя как злодей из фильмов о Джеймсе Бонде, который заранее объявляет о своих коварных планах, - пишет сегодняшняя Guardian. То Пхеньян назначает Новый год крайним сроком, предлагая Америке самой выбрать для себя "рождественский подарочек", то Ким на белом коне взлетает на вершину священной горы Пэктусан, и северокорейские СМИ обещают "грандиозную операцию, которая вновь поразит весь мир".

Казалось бы, кого может напугать вся эта театральность, призванная вновь привлечь международное внимание к Северной Корее? И тем не менее, Guardian полагает, что к Пхеньяну следует отнестись серьезно, потому что в Восточной Азии зреет ядерный кризис, а как его разрешить, никто не знает.

Когда Дональд Трамп сначала грозился стереть в порошок "маленького ракетчика", а потом чуть ли не признавался ему в любви, он уверял, что добился реального прогресса в отношениях с Ким Чен Ыном, но это была иллюзия.

Северной Корее повезло, что она имеет дело именно с Трампом, а не другим американским президентом, и ее не беспокоят даже санкции, потому что Трамп закрывает глаза на испытания ракет малой дальности (что крайне тревожит Японию и Южную Корею) и никак не подкрепляет свою грозную риторику действиями, позволяя Северу оттачивать и совершенствовать свои ядерные и ракетные технологи.

Конечно, Пхеньян подталкивает Вашингтон к уступкам, а не конфликту, но риск недопонимания и ошибочного решения здесь очень велик. И когда военное руководство Северной Кореи предупреждает, что перемирие с США может "в любую минуту превратиться в полномасштабный военный конфликт", оно, конечно, блефует, но в этом, увы, есть большая доля истины.

37:1 Почему тормозит электрическая революция?

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Несмотря на то, что все вокруг понимают, что нашу планету необходимо спасти, когда речь заходит о покупке новых автомобилей, британцам все еще не хватает сознательности, - пишет Times. Как свидетельствуют данные опубликованного в понедельник отчета, на каждый новый приобретенный электромобиль приходится аж 37 внедорожников, и вообще электромобили, несмотря на рост их популярности, составляют всего лишь 1% от общих продаж.

Газета полагает, что власти, пропагандирующие экологически чистый транспорт, должны сделать намного больше для того, чтобы люди покупали такие машины. А между тем в Британии, которая в прошлом году урезала гранты на покупку электромобилей, они стали одними из самых дорогих в Европе.

Никто не спорит с тем, что воздух, загрязненный автомобильными выхлопами, ведет к легочным, сердечно-сосудистым заболеваниям, слабоумию и так далее (По некоторым оценкам, до 40 тысяч британцев умирают ежегодно в результате воздействия выхлопных газов машин).

Электромобили могут решить эту проблему, так почему бы не вложить больше средств в создание новых станций подзарядки, приоритетных парковочных мест для электромобилей, снизить налоги на них, наконец. Ведь если всего за несколько лет электромобили сделали огромный рывок, превратившись из тележек, развозивших молоко, в быстрые, изящные и престижные машины, то что мешает властям сделать их еще более желанными для покупателей, задается вопросом газета.

Как экологи отредактировали шедевры живописи

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Всемирный фонд дикой природы и музей Прадо в Мадриде решили привлечь внимание публики к проблеме изменения климата, отредактировав 4 четыре шедевра из коллекции музея с учетом надвигающихся климатических изменений.

В результате получилось весьма пугающее зрелище. Посмотрите сами: Cтрашная картина: экологи отредактировали шедевры живописи

1800 км пешком по льдам в кромешной тьме на Северный полюс

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Благополучно завершилась экспедиция через Северный полюс норвежца Борге Усланда и уроженца ЮАР Майка Хорна.

Их поход начался в конце сентября и должен был завершиться в середине ноября, но из-за скачков температуры и дрейфующего льда Усланд и Хорн отстали от графика.

Еще в пятницу у пары должна была закончиться еда, но к ним подоспели спасатели с провиантом из Норвегии. Оба исследователя - Усланду - 57 лет, Хорну - 53 года - сильно похудели и очень устали за время путешествия.

Одной из целей экспедиции был сбор информации о таянии льдов Арктики. Ученые связывают процесс с глобальным потеплением.

Выборы в Британии: история, молодежь и манипуляции

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12 декабря в Великобритании состоятся досрочные выборы, пожалуй, самые непредсказуемые в истории.

Мы подготовили сразу несколько статей на тему:

О том, как проходили выборы в прошлом, и как вообще появилась должность премьер-министра, можно почитать в историческом опусе Яны Литвиновой Дохлый кот, депутаты от овец и еще семь фактов из истории выборов в Британии.

О том, как британская избирательная система оказалась уязвима для внешнего влияния и недобросовестной конкуренции, и все из-за соцсетей - читайте в статье Алексея Калмыкова Выборами на Западе можно манипулировать, и за это ничего не будет. Пример Британии

А о том, что британские консерваторы делают, чтобы привлечь в свои ряды молодежь, читайте в материале Ольги Смирновой Молодежь в партии пожилых: от кого зависит будущее британских консерваторов?

Дайджест подготовили Леонид Лунеев и Ксения Гогитидзе