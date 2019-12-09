Извержение вулкана в Новой Зеландии: по меньшей мере пятеро погибших

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Остров Уайт-Айленд - частный, но на него ежедневно приезжают туристы

По меньшей мере пять человек погибли в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии. По сообщению полиции, десятки человек считаются пропавшими без вести.

Незадолго до извержения несколько туристов прогуливались по краю кратера.

Полиции сообщила об эвакуации 23 человек, но отметила, что сложившиеся условия затрудняют проведение спасательных работ, к которым подключилась новозеландская армия.

Остров является частным, но на него ежедневно приезжают туристы.

Извержение началось примерно в 14:11 по местному времени. Майкл Шаде находился в катере, который отправлялся от острова в момент извержения. Он заснял густой поток пепла и дыма, поднимавшийся из вулкана.

В интервью Би-би-си он рассказал, что гулял внутри кратера всего за 30 минут до извержения. "Особой опасности не было, но они уменьшали размер групп людей, отправлявшихся посмотреть на вулкан", - сказал он.

"Мы только сели в катер… и кто-то показал [на извержение], и тогда мы это увидели. Я был просто в шоке. Катер повернул назад, и мы забрали еще несколько человек с пирса", - добавил он.

Извержение попало на видео, снятое со спутника.

С вулкана велась живая трансляция, с кадров которой видно, что в кратере находятся люди, после чего все темнеет.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн рассказала, что на острове и вокруг него было много туристов.

Она сообщила, что полиция проводит спасательную операцию, но из-за падающего пепла попасть на остров крайне сложно.

Image caption На кадре прямой трансляции с вулкана видно, что в кратере находятся люди

Замначальника полиции Джон Тимс сообщил, что полиции и спасателям опасно высаживаться на остров. Изначально сообщалось, что на острове и поблизости от него может находиться около 100 человек, но затем эту цифру снизили до 50 человек.