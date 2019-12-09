“Московское дело”: Малышевского приговорили к 3 годам колонии за выбитое стекло автозака

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Фигуранта "Московского дела" Эдуарда Малышевского приговорили к 3 годам колонии общего режима за то, что он выбил стекло автозака на митинге 27 июля. Гособвинение просило приговорить его к 3,5 годам колонии.

По версии обвинения, 47-летний рабочий из Удмуртии, находясь в автозаке, выбил ногой стекло, которое упало на сотрудника Росгвардии Дмитрия Астафьева и причинило ему боль. Сам росгвардеец в суде заявил, что не получил от упавшего стекла никакого ущерба, и "даже синяка не осталось".

Прокуратура попросила для Малышевского слишком большой срок, так как он не применял насилие к сотрудникам Росгвардии, считает его адвокат Александр Альдаев. "Если мой подзащитный в чем-то виновен, так это в том, что у него гражданская позиция", - заявил он в ходе прений, передает "Медиазона".

Адвокат также подчеркнул, что после митинга 27 июля Малышевский уже отсидел 13 суток по административной статье "Мелкое хулиганство", а, значит, не может быть осужден дважды за одно и то же действие. Его также уже осудили по административной статье за участие в митинге.

Альдаев также попросил суд счесть смягчающими обстоятельствами то, что росгвардеец Астафьев не получил никаких повреждений и сам просил строго не наказывать Малышевскго.

В ходе судебного процесса было показано видео, на котором видно, как из окна автозака вылетает стекло и падает на толпу людей. Адвокат Малышевского Александр Альдаев, комментируя видео, заявлял, что на нем четко видно, что стекло не попадает на сотрудника Росгвардии.

Сам Малышевский в ходе допроса рассказывал, что митинг 27 июля был его первой протестной акцией. По его словам, он пошел туда, чтобы увидеть, насколько его взгляды о свободных выборах "совпадают с мнением народа".

"Вот и пошел я на митинг, и увидел, что нормальные адекватные люди, а им перегораживают дорогу омоновцы. Я ждал, что выйдет мэр или его помощники и скажут: "Что хотите? Сейчас все решим". А никто не вышел", - говорил в ходе суда Малышевский.

Обвиняемый заявил, что действия сотрудников ОМОН и их начальников были незаконными, поскольку росгвардейцы избивали безобидных людей.

После того как Малышевского задержали, он наблюдал из окна автозака, как омоновцы "жестко и нагло" разгоняли толпу протестующих. По его словам, он хотел отвлечь "полицейских от избиения народа" и поэтому выбил окно, чтобы что-то им крикнуть. Причинить кому-то вред Малышевский, по его словам, не хотел.