Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Специальная перегородка в McDonalds отделяла женщин и семьи от мужчин

Правительство Саудовской Аравии отменило обязательное требование для ресторанов обеспечивать раздельные входы для мужчин и женщин.

Ранее по закону в ресторанах в обязательном порядке должно было быть два входа: один для женщин и семей, а другой - для мужчин, пришедших без женщины.

Во многих ресторанах, кафе и других публичных местах ограничения начали негласно снимать еще до принятия нового закона.

В последнее время Саудовская Аравия активно внедряет социальные реформы, но при этом в стране интенсивно борются с инакомыслием.

Ранее были приняты поправки в некоторые законы, благодаря которым женщины получили возможность путешествовать за границу без согласия опекунов мужского пола, а в 2018 году был отменен действовавший в отношении женщин запрет на вождение автомобиля.

Тем не менее, в стране продолжают действовать законы, ограничивающие права женщин во многих сферах. Несмотря на проводимые реформы, за свои убеждения были арестованы несколько известных защитников прав женщин.

В воскресенье правительство страны объявило, что рестораны более не обязаны обеспечивать раздельные входы и решение об этом они смогут принимать самостоятельно.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В январе прошлого года женщинам в Саудовской Аравии разрешили присутствовать на футбольных матчах

До нынешнего момента в ресторанах существовали специальные отдельные зоны для женщин и семей, отделявшиеся непрозрачными экранами от мужчин.

Став наследным принцем в 2017 году, Мухаммед бин Салман дал старт реформам, призванным предоставить больше свобод гражданам этой крайне консервативной мусульманской страны.

Его инициативы вызвали одобрение в мире, однако внутри страны они сопровождались волной репрессий.

Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле вызвало волну возмущения в международном сообществе, но многие мировые лидеры, в числе которых президент США Дональд Трамп, продолжили сотрудничество с Саудовской Аравией.

Власти страны заявили, что Хашогги, резко критиковавший правительство, был убит умышленно, но без их ведома. Но многие оппоненты считают, что это не так, а один из экспертов ООН назвал убийство Хашогги внесудебной расправой.