Путин и Зеленский в Париже договорились об обмене пленными в Донбассе в формате "всех на всех"

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После многочасовых переговоров в "нормандском формате" в Париже президенты России и Украины при участии лидеров Франции и Германии договорились о новом обмене пленными до конца года.

Это первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также первый саммит в "нормандском формате" с 2016 года.

"Мы разблокировали диалог с Россией, это позитивный факт", - оценил итоги встречи украинский президент.

"Есть ли потепление какое-то? Я думаю, что да", - сказал Путин.

Макрон назвал встречу плодотворной, а Меркель сказала, что удовлетворена результатами: "Есть добрая воля и позитивный настрой".

Двусторонней встрече российского и украинского президентов предшествовали переговоры с участием президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, а за ней последовал ужин четырех лидеров.

Переговоры в "нормандском формате" стали попыткой перезапустить мирный процесс на востоке Украины, где с 2014 года погибли около 13 тысяч человек. Украина обвиняет Россию в поддержке самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик".

Неоднократно украинские власти заявляли, что на востоке страны находятся регулярные части российской армии. Кремль отрицает факт участия российских военных в этом конфликте, при этом подчеркивая, что там могут находиться граждане России, добровольно принимающие участие в боевых действиях.

О чем договорились

Новая встреча в "нормандском формате" должна состояться в течение четырех месяцев

Об обмене пленными "всех на всех"

О введении бессрочного режима прекращения огня до конца года

О создании трех новых районов отвода сил на востоке Украины (Украинские СМИ со ссылкой на источники в украинской делегации сообщали, что Путин предлагал развести силы вдоль всей линии соприкосновения, однако Киев на это не пошел)

О необходимости закрепить в украинском законодательстве "формулу Штайнмайера" (о ней ниже), которая регулирует процедуру предоставления особого статуса самопровозглашенным республикам ЛНР и ДНР.

О расширении мандата миссии ОБСЕ на востоке Украины

О чем не договорились

По словам Зеленского, Украина обещает вернуться к вопросу о полном контроле над своей границей. Путин подтвердил, что в вопросе о границы позиции сторон расходятся.

Что не обсуждали

Вопрос транзита российского газа через Украину официально не обсуждался.

Фактор Зеленского

Инициатором саммита выступил Зеленский. Украинский лидер ранее называл сам факт встречи "победой".

Для этого ему пришлось согласиться на план урегулирования по "формуле Штайнмайера", названный так в честь бывшего министра иностранных дел Германии.

Эта формула предполагает особый статус "отдельных районов Донецкой и Луганской области". Этот статус вступит в силу после местных выборов, признанных ОБСЕ демократическими. Закон о проведении таких выборов Украиной пока не принят; в плане оговаривается, что этот закон должен соответствовать украинской конституции.

Стороны пока не договорились о том, кто и как будет организовать выборы. Москва продвигает такую трактовку, при которой выборы в "отдельных районах Донецкой и Луганской области" будут проводиться существующими там де-факто властями, что фактически гарантирует их самостоятельность и в дальнейшем. Эти же, а не киевские, власти будут контролировать границу с Россией.

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В Киеве добиваются установления контроля над границей в первую очередь, после чего "особый статус" Донецка и Луганска будет мало отличаться от децентрализации, проводимой сейчас в других украинских регионах.

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На Украине Зеленского критиковали за его мирные инициативы. Все время переговоров в понедельник несколько сотен людей митинговали у Офиса президенты Украины в Киеве.

В преддверии саммита три оппозиционные фракции в Верховной Раде выступили с заявлением о недопустимости компромисса по Крыму и Донбассу.

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал Зеленского избегать двусторонней встречи с Путиным.