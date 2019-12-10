"Нормандская встреча" впервые за три года

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На встрече в "нормандском формате" в Париже президенты России и Украины при участии лидеров Франции и Германии договорились о новом обмене пленными и введении бессрочного режима прекращения огня до конца года, а также о создании трех новых районов отвода сил на востоке Украины.

В вопросе о контроле над границей позиции сторон разошлись, а вопрос принадлежности Крыма вообще не зетрагивался.

Инициатором саммита выступил украинский президент Владимир Зеленский. Для этого ему пришлось согласиться на план урегулирования по "формуле Штайнмайера", предполагающий особый статус "отдельных районов Донецкой и Луганской области".

Подробности описали наши корреспонденты Святослав Фоменко и Петр Козлов в материале Обмен пленными в Донбассе и новая встреча. Итоги переговоров Путина и Зеленского в "нормандском формате". Интересная деталь: итоговую пресс-конференцию лидеров четырех стран почему-то не переводили на английский.

Решение ВАДА: месть России или справедливое наказание?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 1980-м году вообразить отстранение целой страны от Игр за допинг было невозможно

Суровое будущее, лишенное Олимпиад, но с танковым биатлоном. Так в соцсетях описывают то, что ждет Россию после того, как ВАДА на четыре года лишила ее права участвовать в Олимпийских играх и других крупных спортивных мероприятиях.

Российские тренеры и спортсмены расстроены и огорчены, для многих это - крушение всех надежд, ведь пик спортивной формы проходит быстро. Им остается только надеяться на апелляцию или на то, что "чистых" спортсменов исключат из черного списка.

Ну а российские официальные лица, которые знали о манипуляциях с допинг-пробами, и для которых решение ВАДА не стало неожиданностью, продолжают стоять на своем: причина санкций не в обмане, а в зависти и ненависти остального мира к России.

Демократы в Конгрессе готовы предъявить Трампу обвинения в рамках процедуры импичмента

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Демократы в конгрессе США заявили, что уже утром 10 декабря готовы официально выдвинуть обвинения против президента.

По сообщениям американских СМИ, демократы намерены предъявить обвинения президенту по двум статьям - использование служебного положения в личных целях и воспрепятствование работе конгресса.

Впрочем, вопреки распространенному мнению, объявление импичмента не означает автоматического отстранения президента от власти. Это лишь предъявление главе государства формальных обвинений.

Для того, чтобы утвердить эти обвинения, нужно согласие двух третей членов Сената.

О процедуре импичмента мы подробно пишет тут .

Трамп намерен пригласить Лаврова в Вашингтон

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Через два года после того, как президента США обвиняли в разглашении секретной информации российскому министру иностранных дел, Дональд Трамп намерен пригласить Сергея Лаврова в Вашингтон. Ожидается, что официальное приглашение будет сделано во вторник.

Как говорится в заявлении высокопоставленного представителя администрации президента, Трамп намерен обсудить состояние двусторонних отношений между Россией и США в ходе встречи с участием Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.

Госдепартамент уже подтвердил подготовку к визиту: Лавров посетит столицу США впервые после скандальной встречи с Трампом в овальном офисе Белого дома в 2017 году.

Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на таких горячих точках, как Сирия, Иран и Северная Корея.

Американцы хотят также узнать у Лаврова подробности по итогам переговоров в Париже в "нормандском формате".

Мьянму будут судить за геноцид рохинджа

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Международный суд ООН рассмотрит выдвинутые против Мьянмы обвинения в геноциде мусульманской народности рохинджа.

Возглавляет делегацию Мьянмы в суде Аун Сан Су Чжи, фактический лидер Мьянмы и лауреат Нобелевской премии мира. Сан Су Чжи остро критиковали за ее позицию и неспособность остановить насилие против народа рохинджа. Сама она обвинения в геноциде отрицала.

Иск против Мьянмы подала Гамбия от имени 57 стран Организации исламского сотрудничества.

Премьер Эфиопии получит Нобелевскую премию мира, но общаться с прессой не станет

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В Осло состоится церемония вручения премьер-министру Эфиопии Нобелевской премии мира.

Впервые в истории этой премии лауреат - Абий Ахмед Али - отказался от общения с представителями международных СМИ.

В качестве причины столь неожиданного отказа называют опасения премьер-министра, что любые его высказывания по поводу сложной внутриполитической ситуации в стране могут иметь очень серьезные последствия, вплоть до вспышки насилия.

Ограбление класса люкс: что можно вынести из пятизвездочного отеля

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Большой багажник - залог успеха...

Что можно стянуть в пятизвездочной гостинице класса люкс, - задается вопросом Times, и сама же отвечает: зачем размениваться на мелочи вроде шампуней, тапочек и даже банных халатов, которые в таких гостиницах полагаются постояльцам в качестве сувенира. Нет, брать нужно по-большому, например, сразу матрас…

Когда в 1978 году румынский диктатор Николаэ Чаушеску с женой Еленой намеревался посетить с государственным визитом Великобританию и немножко пожить в Букингемском дворце, президент Франции Жискар д'Эстен в секретном послании предупреждал королеву запереть понадежнее драгоценности. Он знал, о чем говорил. Когда эта парочка останавливалась в Елисейском дворце по дороге в Лондон, она прихватила с собой, среди прочего, лампы, пепельницы и вазы. "Выглядело так, словно в Елисейский дворец на все лето запустили грабителей", - жаловался президент Франции.

В наши дни, как свидетельствуют опросы владельцев отелей, больше всего страдают самые дорогие гостиницы. Казалось бы, уровень их клиентов и их достаток должны исключать воровство, однако практика свидетельствует об обратном. Дело в том, что в пятизвездочных отелях принято иметь хорошую мебель, фурнитуру, сантехнику…

Да-да, не гнушаются и этим. Но самый шик - это матрас, ведь он может быть и с подогревом, и с кондиционером, и с массажером, и стоит такое удовольствие многие тысячи фунтов. Но как же пронести матрас мимо регистрационной стойки, - спросите вы. А для этого в дорогих отелях есть индивидуальные лифты, которые отвезут вас, желательно ночью, прямо на подземную парковку, там матрас можно загрузить в автомобиль - и пока-прощай, и пусть горничная на утро разводит руками, а хозяин - считает убытки.

"Московское дело": три года за выбитое стекло автозака

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Очередной эпизод судебных слушаний в рамках "Московского дела": 3 года колонии общего режима получил рабочий из Удмуртии Эдуард Малышевский за то, что на митинге 27 июля он выбил стекло автозака, которое упало на сотрудника Росгвардии Дмитрия Астафьева и причинило ему боль.

При этом сам росгвардеец в суде заявил, что у него "даже синяка не осталось" и просил строго не наказывать Малышевскго. По мнению адвоката, прокуратура попросила для Малышевского слишком большой срок, и "если он и был в чем-то виновен, так это в том, что у него гражданская позиция".

Прочитать про другие слушания можно тут: "Если нас забудут, мы пропадем". Как выносили приговоры обвиняемым по "московскому делу"

Извержение вулкана в Новой Зеландии

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В результате неожиданного извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии погибли пять человек, многие получили ожоги и ранения, восемь человек считаются пропавшими без вести.

В общей сложности на острове, по оценкам спасателей, в момент извержения находилось 50 человек. Большинство из них были пассажирами круизного лайнера, приехавшими посмотреть на вулкан.

Будущее политики - за молодыми женщинами?

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В свои 34 года Санна Марин готовится стать самым молодым действующим премьер-министром в мире. Она возглавит правительство Финляндии после ухода в отставку лидера Социал-демократической партии Антти Ринне.

Пока самым молодым премьер-министром в мире остается глава правительства Украины Алексей Гончарук (ему 35 лет), а среди женщин это премьер Новой Зеландии, 39-летняя Джасинда Ардерн.

Санна Марин также станет третьей женщиной на посту премьер-министра Финляндии. Сама она говорит, что возраст и пол в ее работе не имеют большого значения.

Топ-модель в хиджабе

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"Я стараюсь молиться пять раз в день, но получается не всегда, - говорит Халима Аден - первая в мире топ-модель в хиджабе. - Одно из моих ярких воспоминаний - я бегаю c ковриком для намаза во время Нью-Йоркской недели моды и ищу, где помолиться. Часто таким местом оказывается гримерка или съемочная площадка".

Пообщалась с супермоделью корреспондент Би-би-си Алина Исаченко. Супермодель в хиджабе Халима Аден: "Я молюсь Аллаху в гримерке"

Досрочные выборы в Британии: осталось два дня

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До самых, пожалуй, непредсказуемых выборов в Британии осталось два дня.

Чтобы разобраться, что к чему и что ждет "брексит", мы подготовили несколько статей на тему:

Юри Вендик о том, почему главные партии лишь вскользь упоминают в программах проблему выхода Британии из Евросоюза Брексит - главная тема британских выборов. Вот что обещают основные партии

О том, как портят карьеры британских политиков связи с Россией, можно почитать в расследовании Ольги Просвировой "Злонамеренная сила". Российская тема в британской предвыборной борьбе

О том, как британская избирательная система оказалась уязвима для внешнего влияния и недобросовестной конкуренции, и все из-за соцсетей - читайте в статье Алексея Калмыкова Выборами на Западе можно манипулировать, и за это ничего не будет. Пример Британии

А о том, что британские консерваторы делают, чтобы привлечь в свои ряды молодежь, читайте в материале Ольги Смирновой Молодежь в партии пожилых: от кого зависит будущее британских консерваторов?

О том, как проходили выборы в прошлом, и как появилась должность премьер-министра, можно почитать в историческом опусе Яны Литвиновой Дохлый кот, депутаты от овец и еще семь фактов из истории выборов в Британии.

И несколько общих положений о выборах, можно прочитать в статье Зачем Британии новые выборы и что теперь будет с брекситом?

Дайджест подготовили Леонид Лунеев и Ксения Гогитидзе