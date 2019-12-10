Импичмент: демократы готовы выдвинуть против Трампа сразу два обвинения

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О том, что демократы в Палате представителей не собираются затягивать процесс импичмента и могут предъявить официальные обвинения президенту Трампу уже утром во вторник, 10 декабря, журналистам сообщил глава комитета по международным делам Конгресса конгрессмен Элиот Энгел.

"Я думаю, что с этим решением согласно большинство, и вы услышите об этом завтра", - заявил он после переговоров со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.

По сообщениям американских СМИ, демократы намерены предъявить обвинения президенту по двум статьям - использование служебного положения в личных целях и воспрепятствование работе конгресса. При этом сами сотрудники аппарата Палаты представителей не исключают, что перечень статей обвинения может быть расширен: оппоненты главы Белого дома пока не решили, будут ли включены в список претензий к президенту обвинения в попытке сговора с иностранным государством с целью вмешательства в выборы в США, а также обвинения в воспрепятствовании правосудию, которые содержались в итоговом отчете спецпрокурора Роберта Мюллера.

В понедельник, в рамках процедуры импичмента президента США, в юридическом комитете конгресса прошли очередные слушания, которые продолжались более 9 часов. Во время заседания демократы отклонили требования республиканцев, которые настаивали на вызове собственных свидетелей. Вместо этого оппоненты Дональда Трампа выслушали показания юристов, представлявших позицию контролируемого демократами комитета по разведке Палаты представителей. В конце ноября этот комитет опубликовал 300-страничный доклад, посвященный "преступлениям и правонарушениям" президента США, которые его политические оппоненты считают достаточным основанием для отстранения от власти.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По мнению Джеррольда Надлера (на фото слева), "президент Трамп поставил свои личные интересы выше интересов страны"

Открывая слушания, глава юридического комитета конгресса Джеррольд Надлер не стал скрывать своей позиции.

"Президент Трамп поставил свои личные интересы выше интересов страны", - заявил он, напомнив, что во время телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским президент Трамп прямо предложил ему возобновление американской военной помощи на сумму в 391 млн долларов в обмен на обещание открыть расследование против возможного противника главы Белого дома на предстоящих в 2020 году выборах, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

"Постоянные и до сих пор продолжающиеся попытки президента Трампа заставить иностранное государство помочь ему в жульнических попытках выиграть выборы являются явной и недвусмысленной угрозой для наших свободных и честных выборов, а также для нашей национальной безопасности", - заявил в ходе слушаний юрист комитета конгресса по разведке Дэн Голдман.

Вопреки распространенному мнению, объявление импичмента не означает автоматического отстранения президента от власти. В США импичментом называется лишь предъявление главе государства формальных обвинений, с которыми выступает конгресс. Чтобы утвердить эти обвинения, нужно согласие двух третей членов Сената.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нэнси Пелоси и ее сторонников не смущает перспектива оправдания Трампа в Сенате

Сейчас верхнюю палату конгресса контролируют республиканцы, и подобный исход считают маловероятным даже самые рьяные сторонники импичмента президента Трампа. В последние месяцы демократы неоднократно заявляли, что не добиваются обязательной отставки главы государства, а лишь следуют правилам, изложенным в конституции страны. Вечером в понедельник спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси также дала понять, что ее сторонников не смущает перспектива оправдания Трампа в Сенате.

"В такой ситуации мы не собираемся считать голоса, люди просто готовы заявить о своей позиции", - пояснила она, выступая на конференции, организованной газетой The Wall Street Journal.

В серии сообщений в своем "Твиттере" в понедельник президент Трамп вновь обвинил демократов в попытке организовать "государственный переворот" в стране, назвав обвинения в свой адрес "безосновательными".

По мнению высокопоставленного республиканца в юридическом комитете Конгресса Дага Коллинза, предъявляя обвинения президенту, демократы "спешат обогнать время, работающее против них" накануне выборов 2020 года.

"Они никак не могут смириться с тем, что Трамп является президентом Соединенных Штатов, а у них так и не нашлось кандидата, который смог бы выиграть у него", - заявил конгрессмен журналистам после завершения слушаний в Палате представителей в понедельник.

Встреча Трампа с Лавровым

В Вашингтоне не исключают, что намерение демократов объявить об обвинениях против Трампа именно во вторник может быть связано с визитом в этот день в Вашингтон российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Как подтвердили накануне в Белом доме, 10 декабря глава российского дипломатического ведомства встретится с Дональдом Трампом, "обсудив наиболее важные аспекты двусторонних отношений".

Предыдущая встреча руководителя российского МИД и президента США, состоявшаяся в мае 2017 года, закончилась громким скандалом. По утверждению американских СМИ, на переговоры не были приглашены представители администрации Белого дома, а в ходе разговора с российскими представителями Дональд Трамп поделился совершенно секретной информацией, переданной американским спецслужбам израильскими коллегами.