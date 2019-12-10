Сайт "Миротворец" заявил о прекращении работы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сайт публиковал личные данные журналистов, которые работали на территории ДНР и ЛНР

Украинский сайт "Миротворец" заявил о прекращении своей работы. Созданный с целью выявления "изменников Родины, боевиков, наемников и террористов, российских военнослужащих - военных преступников" он обрел скандальную известность - в частности, из-за публикаций личных данных журналистов, которые работали в самопровозглашенных "народных республиках" на востоке Украины.

"Сегодня 10.12.2019 года в 18.00 (19.00 мск)… мы полностью останавливаем серверы Миротворца, а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала", - говорится в сообщении на сайте.

Доступ к данным будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе, следует из сообщения.

О причинах такого решения не сообщается. "Рассчитываем, что двух часов нам хватит", - появилось позже в сообщении.

Основатели "Миротворца" добавляют, что продолжат работу других проектов - новостного портала и интернет-радио.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский критиковал деятельность сайта, но добавил, что не может закрыть его, так как считает неправильным вмешательство в работу сайтов и СМИ.

Сайт "Миротворец" существует с весны 2014 года. Он известен скандальными публикациями, в которых обнародовал личные данные журналистов, работавших на территории самопровозглашенных "народных республик" на востоке Украины.

Весной 2016 года сайт опубликовал имена, адреса электронной почты и номера мобильных телефонов 4500 журналистов, получивших аккредитацию в ЛНР и ДНР.

Публикация вызвала возмущение российских и украинских журналистов, которые в ответ написали открытое письмо. "Под удар попали украинские и зарубежные журналисты, которые, рискуя жизнью, объективно освещали события и рассказывали в украинских и мировых медиа, что происходило на оккупированных территориях", - говорилось в нем.

После инцидента сайт на время закрылся, но затем заявил о получении регистрации в качестве СМИ.