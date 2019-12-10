Пропавший чилийский самолет, вероятно, разбился на пути в Антарктиду

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В составе чилийских ВВС было три самолета C-130

Вылетевший в Антарктиду чилийский военный самолет, на котором находилось 38 человек, вероятно, разбился, сообщили чилийские ВВС.

Транспортный самолет C-130 Hercules вылетел из Пунта-Аренас в 16:55 по местному времени, после чего около 18:00 связь с ним была потеряна.

На борту было 17 членов экипажа и 21 пассажир. Они направлялись на военную базу на острове Кинг-Джордж. После потери связи с самолетом была начата поисково-спасательная операция, к которой были подключены международные силы, находящиеся в районе вероятного исчезновения.

"Самолет, предположительно, разбился, учитывая, что имевшиеся на нем запасы топлива и способность автономного функционирования исчерпались. С учетом этого, можно предположить, что самолет разбился", - цитирует Си-эн-эн слова генерала Франсиско Торреса.

Комментируя ситуацию для чилийских СМИ, генерал Эдуардо Москеира сообщил, что самолет не подавал сигнала SOS. Он выразил надежду, что опытный пилот, возможно, был вынужден посадить самолет после того, как было израсходовано все топливо.

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В сообщении чилийских ВВС говорится, что связь с самолетом была потеряна через 725 км полета. Всего же нужно было преодолеть около 1126 км. Предположительно, C-130 Hercules находился над проливом Дрейка.

Пролив Дрейка соединяет южные части Атлантического и Тихого океанов и характеризуется переменчивыми погодными условиями. Но, как сообщили чилийские военные, в момент исчезновения самолета погода там была хорошей.

Президент Себастьян Пиньера написал в "Твиттере", что он обеспокоен исчезновением самолета и следит за ситуацией из Сантьяго.

Под контролем Чили в Антарктиде находится территория площадью 1,2 млн кв. км., на которой расположено девять баз - больше, чем у всех остальных стран. Соседние территории контролируются Британией и Аргентиной.