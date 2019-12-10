Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

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Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер на 84 году жизни. Он занимал должность столичного градоначальника с 1992 по 2010 годы. Об этом сообщили агентство Интерфакс и телеканал "Россия-24".

Эту информацию подтвердил собеседник Би-би-си в мэрии Москвы. По его словам, бывший мэр скончался в больнице в Мюнхене.

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