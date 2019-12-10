Британскому моряку-гею вернут награды. Его уволили за гомосексуальность

Правообладатель иллюстрации Joe Ousalice Image caption Джо Усалис был на отличном счету, пока командование не узнало о его нетрадиционной сексуальной ориентации

Британское министерство обороны вернет бывшему военному моряку награды, отобранные у него при увольнении в 1993 году по причине его нетрадиционной сексуальной ориентации.

Радист Джо Усалис прослужил в военном флоте 18 лет, скрывая свои сексуальные предпочтения. Запрет на военную службу для геев существовал в Соединенном Королевстве до 2000 года.

Моряк участвовал в Фолклендской кампании и шесть раз был в служебных командировках в Северной Ирландии.

Усалиса уволили с формулировкой "за поведение, несовместимое с флотским порядком и дисциплиной", что подразумевало лишение наград: медали "За долгую беспорочную службу" и трех значков отличника службы.

68-летний ветеран, проживающий ныне в Саутгемптоне, говорит, что после изгнания долго не мог найти работу и дошел до того, что собирал для еды неубранную картошку на фермерских полях.

Он не требует материальной компенсации, а хочет лишь моральной реабилитации и возвращения наград.

"Флот был для меня всем, а не просто местом работы, - говорит Джо Усалис. - Чтобы служить, мне приходилось скрывать другую важную часть себя, и я так и поступал, потому что любил флотскую жизнь. Но потом мне не оставили выбора".

Медаль и значки будут повторно вручены Джо Усалису в ходе официальной церемонии.

Восстановить свои права ему помогла правозащитная группа "Либерти".

Правообладатель иллюстрации Joe Ousalice Image caption Джо Усалиса (справа) наградили медалью почти 30 лет назад. Теперь церемонию повторят

"Министерство обороны в прошлом десятилетиями ужасным образом дискриминировало секс-меньшинства, вмешивалось в частную жизнь людей, проводило унизительные расследования и разрушало карьеры и судьбы", - говорит юрист "Либерти" Эмма Нортон, взявшая на себя роль адвоката Джо Усалиса.

Министерство обороны принесло ему извинения.

"Мы признаем нашу прежнюю политику в отношении военной службы гомосексуалов дискриминационной, неправедливой и ошибочной", - говорится в заявлении ведомства.

Случай Джо Усалиса в свое время не был единичным. Нынешнее решение должно послужить прецедентом для пересмотра других подобных дел.

"Ветераны-геи должны знать, что они не одиноки, и заслуживают такого же признания, как я", - говорит Джо Усалис.