Британскому моряку-гею вернут награды. Его уволили за гомосексуальность
Британское министерство обороны вернет бывшему военному моряку награды, отобранные у него при увольнении в 1993 году по причине его нетрадиционной сексуальной ориентации.
Радист Джо Усалис прослужил в военном флоте 18 лет, скрывая свои сексуальные предпочтения. Запрет на военную службу для геев существовал в Соединенном Королевстве до 2000 года.
Моряк участвовал в Фолклендской кампании и шесть раз был в служебных командировках в Северной Ирландии.
Усалиса уволили с формулировкой "за поведение, несовместимое с флотским порядком и дисциплиной", что подразумевало лишение наград: медали "За долгую беспорочную службу" и трех значков отличника службы.
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68-летний ветеран, проживающий ныне в Саутгемптоне, говорит, что после изгнания долго не мог найти работу и дошел до того, что собирал для еды неубранную картошку на фермерских полях.
Он не требует материальной компенсации, а хочет лишь моральной реабилитации и возвращения наград.
"Флот был для меня всем, а не просто местом работы, - говорит Джо Усалис. - Чтобы служить, мне приходилось скрывать другую важную часть себя, и я так и поступал, потому что любил флотскую жизнь. Но потом мне не оставили выбора".
Медаль и значки будут повторно вручены Джо Усалису в ходе официальной церемонии.
Восстановить свои права ему помогла правозащитная группа "Либерти".
"Министерство обороны в прошлом десятилетиями ужасным образом дискриминировало секс-меньшинства, вмешивалось в частную жизнь людей, проводило унизительные расследования и разрушало карьеры и судьбы", - говорит юрист "Либерти" Эмма Нортон, взявшая на себя роль адвоката Джо Усалиса.
Министерство обороны принесло ему извинения.
"Мы признаем нашу прежнюю политику в отношении военной службы гомосексуалов дискриминационной, неправедливой и ошибочной", - говорится в заявлении ведомства.
Случай Джо Усалиса в свое время не был единичным. Нынешнее решение должно послужить прецедентом для пересмотра других подобных дел.
"Ветераны-геи должны знать, что они не одиноки, и заслуживают такого же признания, как я", - говорит Джо Усалис.