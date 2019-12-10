Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Вокалистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон скончалась на 62-м году жизни. Певица 17 лет боролась с раком, говорится в заявлении ее агентов.
О смерти певицы сообщили шведские СМИ со ссылкой на агента группы Roxette Мари Димберг. В заявлении Димберг говорится, что Фредрикссон умерла еще утром 9 декабря.
"С огромной печалью мы должны объявить об уходе одного из наших самых крупных и любимых артистов", - говорится в заявлении. Причиной смерти Димберг называет болезнь певицы.
"Ты больше сорока лет была мне прекрасным другом", - написал второй участник Roxette, композитор Пер Гессл.
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Фредрикссон известна прежде всего как вокалистка группы, суперпопулярной во всем мире в конце 80-х - середине 90-х годов.
Ее главные хиты - песня It Must Have Been Love из саундтрека к фильму "Красотка" и Listen To Your Heart. Оба этих сингла недавно получили награду лейбла BMI за пять миллионов проигрываний в радиоэфире.
Roxette часто приезжали в Москву. В 1995 году группа выступила на стадионе "Олимпийский", собрав аншлаг, а их последнее шоу в российской столице состоялось в ноябре 2018-го.
Последний студийный альбом Roxette вышел в 2016 году.
Опухоль мозга у Мари Фредрикссон обнаружили в 2002 году. 21 октября 2005 года группа официально заявила, что певица выздоровела и больше не нуждается в лечении.