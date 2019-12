Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Вокалистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон скончалась на 62-м году жизни. Певица 17 лет боролась с раком, говорится в заявлении ее агентов.

О смерти певицы сообщили шведские СМИ со ссылкой на агента группы Roxette Мари Димберг. В заявлении Димберг говорится, что Фредрикссон умерла еще утром 9 декабря.

"С огромной печалью мы должны объявить об уходе одного из наших самых крупных и любимых артистов", - говорится в заявлении. Причиной смерти Димберг называет болезнь певицы.

"Ты больше сорока лет была мне прекрасным другом", - написал второй участник Roxette, композитор Пер Гессл.

Фредрикссон известна прежде всего как вокалистка группы, суперпопулярной во всем мире в конце 80-х - середине 90-х годов.

Ее главные хиты - песня It Must Have Been Love из саундтрека к фильму "Красотка" и Listen To Your Heart. Оба этих сингла недавно получили награду лейбла BMI за пять миллионов проигрываний в радиоэфире.

Roxette часто приезжали в Москву. В 1995 году группа выступила на стадионе "Олимпийский", собрав аншлаг, а их последнее шоу в российской столице состоялось в ноябре 2018-го.

Последний студийный альбом Roxette вышел в 2016 году.

Опухоль мозга у Мари Фредрикссон обнаружили в 2002 году. 21 октября 2005 года группа официально заявила, что певица выздоровела и больше не нуждается в лечении.