Правообладатель иллюстрации TASS Image caption В этой клинике пятилетняя С. живет всю свою жизнь

Органы опеки и попечительства подадут иск об ограничении родительских прав в отношении матери и отца пятилетней девочки, которая с рождения живет в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя" в Москве. Накануне издание "Медуза" выпустило расследование об этом ребенке.

Решение суда, которое обязало родителей девочки забрать ее домой, вступило в силу еще в ноябре, однако они до сих пор этого не сделали, сообщил во вторник департамент труда и социальной защиты населения Москвы.

"Учитывая, что судом установлено отсутствие уважительных причин у родителей не забрать ребенка, а родители все также не предпринимают никаких действий, чтобы забрать девочку, органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут исковое заявление об ограничении родителей девочки в родительских правах. А в случае выявления дополнительных обстоятельств - и лишении родительских прав", - говорится в заявлении департамента.

В департаменте также заявили, что в рамках иска готовят ходатайство о проведении комплексной судебно-медицинской экспертизы в отношении девочки и ее родителей.

Расследование "Медузы"

Накануне издание "Медуза" выпустило расследование о пятилетней девочке С., которая с самого рождения живет в стационаре перинатального центра и никогда не покидает его территорию.

Автор текста Катерина Гордеева рассказала, что у девочки нет серьезных проблем со здоровьем, однако ее родители убеждены, что она тяжело больна и должна постоянно находиться рядом с реанимацией.

По данным "Медузы", родители больше пяти лет оплачивали проживание ребенка в отдельной палате и работу двух круглосуточных нянь и запрещали бабушкам и дедушкам забирать девочку к себе.

Основатель и руководитель сети клиник "Мать и дитя" Марк Курцер рассказал изданию, что сначала для госпитализации девочки были медицинские показания (девочка родилась раньше срока с низким весом), а потом родители не хотели забирать ее домой, называя разные причины.

Весной 2019 года клиника расторгла договор с родителями и обратилась в суд с требованием, чтобы ребенка забрали. Но девочка продолжает жить в перинатальном центре, поскольку клиника не может насильственно выставить несовершеннолетнего пациента на улицу, объяснял Курцер.

"Надеюсь, теперь ситуация поменяется. И у девочки появится шанс на жизнь в семье. Надеюсь, ее родные не испугаются и возьмут за нее ответственность. А если нет, найдется семья", - прокомментировала заявление столичного департамента руководитель благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская.

Именно к ней на условиях анонимности обратились близкие девочки с просьбой "помочь вытащить ребенка" из медицинского центра, рассказывала Альшанская "Медузе". По поводу ситуации с девочкой С. Альшанская обращалась в органы опеки по району, где прописана мать ребенка, а также в межрайонную прокуратуру и Следственный комитет России.