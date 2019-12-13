ЦБ снизил ставку. Станет ли следующий год для российских потребителей потерянным?

Правообладатель иллюстрации TASS/Матыцин Валерий

Центральный банк России снизил ставку с 6,5% до 6,25%. В этом году произошло достаточно резкое смягчение денежной политики. Но даже министр экономического развития Максим Орешкин сомневается, что в ближайшие месяцы спрос со стороны населения оживет. Экономисты все же ждут, что к концу года зарплаты и спрос будут расти.

"Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения продолжают снижаться", - говорится в заявлении Центрального банка.

По оценке на 9 декабря, инфляция в годовом выражении составила 3,4%, говорится в заявлении Банка России. В этом году ЦБ ждет инфляции на уровне 2,9-3,2%.

Снижение ключевой ставки стало одной из основных тенденций этого года в экономике России. Еще в начале года она была на уровне 7,75%. Но с июня ЦБ на каждом заседании снижал ставку.

У ЦБ веские причины для такой политики: инфляция, один из главных показателей, на который ориентируется регулятор, сейчас находятся на очень низком уровне. С начала года цены выросли всего на 2,7%. Рост цен остается низким, несмотря на повышение НДС в начале года и бурный рост кредитования.

Не самые радостные прогнозы на следующий год выдают даже правительственные чиновники. Накануне заседания по ставке министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что первое полугодие 2020 года "мы уже потеряли", так как спрос населения остается достаточно слабым.

Он объяснил это тем, что эффект от денежно-кредитной политики ЦБ будет заметен лишь с определенным лагом.

Экономисты Райффайзенбанка уверены, что ЦБ несколько опоздал со снижением ставки. Они оценили инфляции, динамику курса рубля и другие параметры. Их соотношение говорит о том, что ставку ЦБ надо было начать снижать еще в апреле, пишут экономисты в недавнем отчете.

Станет ли следующий год для российских потребителей потерянным

У низкой инфляции несколько причин, пишут в своем недавнем обзоре экономисты Росбанка. Одна из них - это хороший урожай этого года, благодаря которому цены на продукты растут не так быстро. Еще один фактор - это цены на бензин, которые практически не растут.

В заявлении Центрального банка также отмечается, укрепление рубля и снижение инфляции в других странах, что ограничивает рост цен на импортируемые товары.

Но одним из главных факторов остается слабый потребительский спрос. За январь-октябрь этого года оборот торговли вырос всего на 1,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В том же периоде 2018 года розничная торговля росла почти в два раза быстрее.

Основная причина в том, что доходы населения в реальном выражении сокращались практически пять с половиной лет подряд. Перелом произошел лишь в третьем квартале этого года, когда реальные располагаемые доходы (то есть доходы с учетом обязательных платежей) выросли сразу на 3%.

Экономисты пока не знают, чего ждать от 2020 года. Например, в Bank of America уверена, что спрос в следующем году будет слабым, а инфляция - низкой. Согласно прогнозу банка, в следующем году россияне пострадают от замедления потребительского кредитования - именно его бурный рост поддерживал потребление в этом году. Но ЦБ ввел меры по ограничению кредитования, так как увидел в его росте риски для экономической стабильности.

В банке уверены, что ЦБ продолжит снижать ставки вплоть до 5,5% в 2020 году. Экономисты Bank of America не исключают и более радикального снижения ставок.

Но есть и другие прогнозы. Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова ожидает, что ситуация в следующем году изменится. Благодаря индексации зарплат в госсекторе реальные зарплаты россиян в следующем году вырастут на 4%. По прогнозу Орловой, рост розничного кредитования также останется высоким.

Все это вместе, по ее мнению, поддержит потребление и приведет к ускорению инфляции. Орлова считает, что ставка в следующем году останется неизменной.

Сам центральный банк ожидает, что инфляция в следующем году составит 3,5-4%. Но в заявлении регулятора отмечаются, что риски замедления инфляции пока выше, чем ускорения роста цен. В ЦБ надеются, что недавний рост цен на услуги окажется признаком оживления потребительского спроса.