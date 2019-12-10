Петербургского подростка пугали изнасилованием в полиции. Арестован один полицейский

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Суд в Петербурге отправил под домашний арест полицейского Алексея Заброду, говорится в сообщении объединенной пресс-службы петербургских судов. Заброда и еще один сотрудник полиции признались в пытках 17-летнего подростка, утверждает правозащитный проект "Зона права".

Новость содержит натуралистичные описания насилия.

Заброда обвиняется по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).

Второй обвиняемый - напарник Заброды - Евгений Аунинг находится под подпиской о невыезде, сообщила во вторник "Зона права".

В мае 2019 года сотрудники патрульно-постовой службы доставили в отделение полиции №80 в Колпино 17-летнего школьника Вадима Коваля, писала "Медиазона". По данным издания, его заподозрили в мелкой краже из магазина.

Молодой человек утверждает, что в отделении его избивали четверо полицейских. В июле 2019 года было возбуждено уголовное дело по его заявлению. Он рассказал следователю, что в отделении полиции его душили, пинали ногами, били резиновыми палками и угрожали изнасилованием (его показания еще летом публиковала "Медиазона").

"Один [из полицейских] мне сказал: хочешь мы тебя сейчас отпетушим? Потом они угрожали, что засунут мне дубинку в жопу, сняли с меня штаны до ягодиц и трусы и сказали: давно тебя мама не била". Ударили четыре-пять раз дубинкой по ягодицам", - говорилось в показаниях. Кто именно угрожал, из показаний неясно.

Следственный комитет во вторник подтвердил, что один из обвиняемых не менее четырех раз ударил подростка резиновой дубинкой в область ягодиц, а другой бил его ногами и руками по голове и телу. Тем самым они нанесли ему множественные телесные повреждения.

Через некоторое время бабушке подростка удалось разыскать его в отделении полиции и забрать домой. Его родственники сфотографировали травмы и кровоподтеки и отвезли молодого человека в больницу.

Подозреваемых в избиении подростка задержали лишь спустя полгода, в этот понедельник, 9 декабря. Об этом сообщила "Зона права". На допросе они признались в пытках 17-летнего подростка, утверждает правозащитный проект. О том, что двое обвиняемых признали вину, сообщает также издание "Фонтанка", не указывая источник информации.

По данным "Фонтанки", предъявлению обвинения предшествовала очная ставка с потерпевшим, подросток опознал полицейских.

Аунинг и Заброда уже уволены из полиции, уточняют правозащитники, ссылаясь на адвоката Дмитрия Герасимова. Герасимов защищает подростка и сотрудничает с "Зоной права".

В своих показаниях пострадавший молодой человек говорил о четверых избивавших его сотрудниках полиции. Установлены ли личности еще двух полицейских, неизвестно.

При этом на утверждении в прокуратуре находится обвинительное заключение по делу охранника магазина. Он, по версии следствия, схватил подростка за руку, повалил на пол и надел на него наручники, когда кассирша заподозрила Коваля в краже. Никакой кражи не было, считают в "Зоне права".