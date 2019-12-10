Известный грузинский врач больше месяца находится в СИЗО в Южной Осетии. Как он там оказался, - загадка

Известный в Грузии врач Важа Гаприндашвили больше месяца находится в СИЗО Цхинвали - столицы самопровозглашенной Южной Осетии. По обвинению в незаконном пересечении границы ему грозит до двух лет лишения свободы. Это стало главной темой встречи представителей России и Грузии в ООН.

В Швейцарии начался очередной раунд "Женевских дискуссий", в них принимают участие представители России, Грузии, Абхазии и Южной Осетии - регионов, которые Грузия считает оккупированными Россией. Эти переговоры обычно посвящены последствиям войны России и Грузии 2008 года. На этот раз представители Грузии - и политики в здании ООН в Женеве, и протестующие под его окнами - потребовали освободить врача Важу Гаприндашвили.

Он более месяца находится в следственном изоляторе Цхинвали, его обвиняют в незаконном пересечении границы. Как правило, таких "нарушителей" просто выдворяют с территории Южной Осетии, выписав им штраф, но врачу грозит до двух лет лишения свободы. Материалы дела уже переданы в суд, заседание должно пройти в ближайшие дни.

"После 2008 года многих задерживали [за незаконное пересечение границы] - был суд и применялся административный штраф. Это первый случай, когда человеку грозит не административный штраф, а два года, - говорит исполнительный директор научно-культурного центра "Кавказский дом" Вано Абрамашвили. - В основном задерживают [у непризнанной границы] местных жителей, кто переходит, чтобы, к примеру, собрать джонджоли [бутоны кустарника клекачка колхидская, используются в качестве приправы] или вернуть скотину, которая перешла на пастбище на другой стороне. Они признают вину, и их отпускают. Но в этом случае задержали известного врача, которого знают все в Тбилиси и который так просто не подпишет что-то, лишь бы его отпустили".

Непризнанная граница

Image caption Акция в Тбилиси в поддержку Гаприндашвили. Надпись на плакате c его изображениеv: "Любовь к родине - не преступление! "Свободу доктору Важе!"

Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии после российско-грузинской войны 2008 года. Ее примеру последовали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. Все остальные государства считают Абхазию и Южную Осетию частью Грузии.

В 2009 году Москва и Цхинвали подписали соглашение о совместной охране границы Южной Осетии, там было создано погрануправление российского ФСБ. С тех пор российские пограничники стоят на границе Южной Осетии с остальной Грузией, которую Тбилиси называет линией оккупации.

По данным Службы госбезопасности Грузии, в прошлом году было зарегистрировано 100 случаев незаконных задержаний за пересечение непризнанной границы с Южной Осетией. Данные, которые есть у грузинской стороны, согласно докладу Amnesty International, касаются тех, кто переходит с контролируемой Тбилиси территории. У Цхинвали эти показатели гораздо выше. КГБ Южной Осетии заявляет о 48 нарушителях только за ноябрь.

Грузинского врача обвиняют в нарушении первой части статьи 322 Уголовного кодекса Российский Федерации, который применяется в Южной Осетии, - о пересечении границы без документов. Знаки государственной границы между территориями регулярно сдвигаются, говорит грузинская сторона, а колючая проволока проходит прямо по дворам местных жителей.

Что известно о задержании?

В доме Гаприндашвили в Тбилиси по вечерам собираются его коллеги и друзья семьи. На столе в просторной гостиной разложены майки с изображением врача, плакаты и баннеры. Фотографии Гаприндашвили стоят как фото профиля и у грузинских пользователей соцсетей.

О том, как точно был задержан Гаприндашвили, близкие до сих пор не знают. Его жена Тамила Лапанашвили вспоминает, что в то субботнее утро он сказал ей, что едет к пациенту в Каспский район Грузии и скоро вернется. В посещении пациента на дому не было ничего необычного.

"Он позвонил по вайберу в половине третьего и сказал, что его задержали и уводят российские солдаты", - вспоминает она свой последний телефонный разговор с мужем. Врач успел добавить, что от него требуют отключить телефон и везут, очевидно, в Цхинвали.

Сначала Лапанашвили думала, что ее муж поехал в Ахалгори, который находится на территории, контролируемой Южной Осетией, к пациентке по имени Тамар Гигаури.

Гигаури получила травмы после падения в колодец, и ее отправили в цхинвальскую больницу, отказавшись везти через непризнанную границу в одну из грузинских больниц. Многие жители Ахалгорского района, этнические грузины, лечатся на неоспариваемой территории Грузии.

За несколько дней до того, как Гигаури попала в цхинвальскую больницу, там умерла жительница Ахалгорского района Марго Мартиашвили, которую также не смогли переправить на подконтрольную грузинским властям территорию.

Но родственники Гигаури позднее опровергли, что Гаприндашвили ехал к ним.

Image caption Тамилу Лапанашвили поведение мужа, которого многие в Грузии теперь называют героем, не удивляет: "Я бы, наверное, сделала то же самое", - говорит она.

Цхинвали закрыл ахалгорский пропускной пункт "Раздахан", через который жителей Ахалгори пропускали по специальным разрешениям, 4 сентября. В результате жители района лишились возможности не только лечиться в грузинских больницах, но и получать пенсии и пособия в Грузии, которые для многих - единственный источник дохода.

2 декабря в Южной Осетии заявили, что разрешат больным, нуждающимся в неотложной помощи, и тем пенсионерам Ахалгорского района, у которых нет южноосетинского или российского гражданства, свободно переходить в Грузию. За пенсией и пособием можно ездить раз в два месяца, сообщает агентство Sputnik, ссылаясь на пресс-службу КГБ Южной Осетии.

"Спланированное нарушение"

КГБ Южной Осетии заявляет, что факт нарушения со стороны Гаприндашвили "носил хорошо подготовленный и заранее спланированный характер". В Цхинвали говорят, что при допросе Гаприндашвили утверждал, что направлялся в церковь в Ахалгорском районе, но "не смог внятно рассказать о своих религиозных взглядах и убеждениях".

"В. Гаприндашвили отказался отвечать на вопросы о своей партийной принадлежности, заявив, что является сторонником скорейшего вступления Грузии в НАТО, рассматривает свое нарушение государственной границы РЮО и Грузии как законное осуществление права гражданина Грузии на свободное передвижение, Южную Осетию считает "грузинской территорией, оккупированной Россией", а Россию "главным врагом грузинского государства", - говорится в сообщении.

При этом представители непризнанной республики утверждают, что Гаприндашвили принимал "в качестве военврача активное участие в событиях августа 2008 года". На самом деле, по словам его близких и коллег, во время августовской войны Гаприндашвили не покидал тбилисскую клинику Гудушаури. Это подтвердила в специальном заявлении и администрация самой клиники.

"В те дни [августовской войны 2008 года] мы работали в отделе ортопедии и травматологии в Национальном медицинском центре им. Гудушаури, - вспоминает близкий друг и коллега Гаприндашвили Леван Начкебия. - В течение тех пяти дней никто из нас не покидал клинику. У нас было 22 хирурга в отделении и бригады дежурили и сменялись каждые восемь часов. Но мы все равно оставались там в течение 24 часов, потому что в восьми операционных постоянно проходили операции".

Среди их пациентов оказались и раненые российские пилоты, которых потом обменяли на грузинских военнопленных - Вячеслав Малков и Игорь Зинов, говорит он.

"Их обоих поместили к нам в стационар, и они оба были ранены. Мы лечили их так же, как находящихся в том же стационаре раненых грузинских военных", - вспоминает Начкебия.

В 2008 году, до того как его обменяли на грузинских военнопленных, Зинов сказал грузинскому бюро "Радио Свободы": "Я благодарен грузинским докторам, потому что, если бы не они, мне было бы трудно выжить. Я благодарен. Мы христиане. Спасибо".

Начкебия призвал российских пилотов рассказать о том, как они с Гаприндашвили лечили их во время августовской войны. Они пока не отозвались.

Интерес Бибилова

Вопрос о задержании грузинского доктора поднимался на встрече 28 ноября между спецпредставителем грузинского премьера по вопросам отношений с Россией Зурабом Абашидзе и замглавы МИД РФ Григорием Карасиным. Российская сторона пообещала "содействовать позитивному решению этой проблемы".

В то время как Москва во многом определяет действия Цхинвали, задержание доктора скорее входило в интересы президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, который стремится укрепить за собой имидж сильного лидера, считает политолог Вано Абрамашвили.

"Москве нахождение в цхинвальской тюрьме Важи Гаприндашвили абсолютно не нужно, - говорит он. - Я думаю, у Бибилова не было расчетов в связи с тем, как это воспринимается в Москве, Тбилиси или Брюсселе. Был момент, и он решил его использовать, чтобы, как он считает, сохранить свою репутацию".

Постоянный представитель Грузии в Женеве Виктор Долидзе выразил уверенность, что врача скоро освободят - впрочем, такие заявления грузинская сторона делает не впервые. Об этом говорила и Россия.

"В этот период было немало определенных намеков со стороны оккупационного режима и разных каналов и мы в определенной степени поделились этой информацией о его скором освобождении с общественностью и семьей. Но это тоже, наверное, признак и показатель того, что целенаправленно затягивается срок заключения врача со стороны оккупационного режима", - сказала во вторник в эфире "Рустави-2" министр Грузии по примирению и гражданскому равноправию Кетеван Цихелашвили.

Но что именно врач делал на границе - не объясняет никто. "Это очень странная история. Наверное, в этих условиях, пока он задержан, это невозможно, но после освобождения ему предстоит ответить на вопросы, которые накопились в обществе", - уверен Абрамашвили.

"Би-би-си" обратилась за комментариями в МИД и администрацию президента Южной Осетии, но комментировать ситуацию там отказались.